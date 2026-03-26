1000 करोड़ी फिल्म को डुबाने में लगे लोग, पता चलते ही भड़के आदित्य धर,बोले- ये जानबूझकर किया गया...

Dhurandhar 2 Ranveer Singh AI Photo: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कहर बरपाया है कि बड़े से बड़ा फिल्म मेकर अपनी मूवी रिलीज करने से डर रहा है. महज 7 दिनों में ये मूवी 1000 करोड़ के करीब पहुंच गई है. ऐसे में फिल्म की जबरदस्त सक्सेस के बीच इस मूवी को लेकर कोई ना कोई विवाद सामने आता जा रहा है. पहले आर माधवन के एक सीन को लेकर सिख समुदाय ने आपत्ति जताई जिस पर माधवन ने सफाई दी. वहीं, अब रणवीर सिंह यानी कि जसकीरथ की पगड़ी पहनकर स्मोक करने की फोटो वायरल हो रही है. इस फोटो को लेकर अब आदित्य धर ने चुप्पी तोड़ी है.

ये पूरी तरह से गलत फोटो

रिकॉर्ड तोड़ू फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर इस तरह की फोटो वायरल होने पर सफाई दी और नाराजगी भी जाहिर की. आदित्य ने इस पोस्ट में इन तस्वीरों को AI क्रिएटेड बताया. इसके साथ ही लोगों से गुजारिश की वो इन तस्वीरों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें क्यों ये सब फेक हैं. इंस्टाग्राम पर आदित्य ने लिखा- 'मुझे ये पता चला है कि एआई क्रिएटेड कुछ वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इन चीजों को एआई द्वारा क्रिएट किया गया और प्रमोशनल मटीरियल का गलत इस्तेमाल किया गया. इसी में एक फोटो में हमजा यानी जसकीरथ को पगड़ी पहनकर स्मोक करते हुए दिखाया गया है. ये पूरी तरह से गलत फोटो है. ये ना तो फिल्म का हिस्सा है और ना ही हमने इसे रिलीज किया है.'

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ये जानबूझकर किया गया...

आदित्य धर ने आगे लिखा- 'ये जानबूझकर किया गया गलत चित्रण है. इसका मेन उद्देश्य लोगों को भड़काना और गड़बड़ी पैदा करना है.मैं सिख समुदाय के प्रति पूरा सम्मान रखता हूं. फिल्म में जो भी सीन दिखाया गया है उसे संवेदनशीलता, गरिमा और जिम्मेदारी के साथ दिखाया गया है. किसी भी तरह से इससे छेड़छाड़ करने का प्रयास दुर्भावनापूर्ण और बेईमान है.'