Advertisement
trendingNow13154676
Hindi Newsबॉलीवुड1000 करोड़ी फिल्म को डुबाने में लगे लोग, पता चलते ही भड़के आदित्य धर,बोले- ये जानबूझकर किया गया...

1000 करोड़ी फिल्म को डुबाने में लगे लोग, पता चलते ही भड़के आदित्य धर,बोले- ये जानबूझकर किया गया...

Aditya Dhar की रिकॉर्ड ब्रेकर बन चुकी 'धुरंधर 2' को लेकर एक नया विवाद पनप रहा था. जिसमें जसकीरथ को पगड़ी पहनकर स्मोक करते हुए दिखाया गया. इसे लेकर अब आदित्य धर ने चुप्पी तोड़ी है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर नाराजगी भी जताई.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 26, 2026, 03:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आदित्य धर और रणवीर सिंह
आदित्य धर और रणवीर सिंह

Dhurandhar 2 Ranveer Singh AI Photo: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कहर बरपाया है कि बड़े से बड़ा फिल्म मेकर अपनी मूवी रिलीज करने से डर रहा है. महज 7 दिनों में ये मूवी 1000 करोड़ के करीब पहुंच गई है. ऐसे में फिल्म की जबरदस्त सक्सेस के बीच इस मूवी को लेकर कोई ना कोई विवाद सामने आता जा रहा है. पहले आर माधवन के एक सीन को लेकर सिख समुदाय ने आपत्ति जताई जिस पर माधवन ने सफाई दी. वहीं, अब रणवीर सिंह यानी कि जसकीरथ की पगड़ी पहनकर स्मोक करने की फोटो वायरल हो रही है. इस फोटो को लेकर अब आदित्य धर ने चुप्पी तोड़ी है.

ये पूरी तरह से गलत फोटो

रिकॉर्ड तोड़ू फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर इस तरह की फोटो वायरल होने पर सफाई दी और नाराजगी भी जाहिर की. आदित्य ने इस पोस्ट में इन तस्वीरों को AI क्रिएटेड बताया. इसके साथ ही लोगों से गुजारिश की वो इन तस्वीरों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें क्यों ये सब फेक हैं. इंस्टाग्राम पर आदित्य ने लिखा- 'मुझे ये पता चला है कि एआई क्रिएटेड कुछ वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इन चीजों को एआई द्वारा क्रिएट किया गया और प्रमोशनल मटीरियल का गलत इस्तेमाल किया गया. इसी में एक फोटो में हमजा यानी जसकीरथ को पगड़ी पहनकर स्मोक करते हुए दिखाया गया है. ये पूरी तरह से गलत फोटो है. ये ना तो फिल्म का हिस्सा है और ना ही हमने इसे रिलीज किया है.'

Add Zee News as a Preferred Source

‘धुरंधर 2’ ने 7 दिनों में कमा लिए 1000 करोड़, 9 फिल्मों को दी धोबी पछाड़, क्या तोड़ पाएगी अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ का रिकॉर्ड?

ये जानबूझकर किया गया...

आदित्य धर ने आगे लिखा- 'ये जानबूझकर किया गया गलत चित्रण है. इसका मेन उद्देश्य लोगों को भड़काना और गड़बड़ी पैदा करना है.मैं सिख समुदाय के प्रति पूरा सम्मान रखता हूं. फिल्म में जो भी सीन दिखाया गया है उसे संवेदनशीलता, गरिमा और जिम्मेदारी के साथ दिखाया गया है. किसी भी तरह से इससे छेड़छाड़ करने का प्रयास दुर्भावनापूर्ण और बेईमान है.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar 2Ranveer SinghAditya Dhar

Trending news

लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
Air India A350 aircraft
लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
Fuel crisis
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस
Tamil Nadu Election 2026
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस
श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल...जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर CIK का एक्शन
jammu kashmir news
श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल...जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर CIK का एक्शन
नाकामी छिपा रहे हैं विदेश मंत्री...भारत सरकार पर क्‍यों बरसे जयराम रमेश?
Middle East War
नाकामी छिपा रहे हैं विदेश मंत्री...भारत सरकार पर क्‍यों बरसे जयराम रमेश?
भगवा के साथ गदा... बंगाल चुनाव के बीच चर्चा में आया यह संगठन कौन है? किसको फायदा
West Bengal Election 2026
भगवा के साथ गदा... बंगाल चुनाव के बीच चर्चा में आया यह संगठन कौन है? किसको फायदा
RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
West Bengal Election 2026
RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
Congress News
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
West Bengal Election 2026: BJP जारी करेगी TMC के खिलाफ चार्जशीट, अमित शाह 28 मार्च को जाएंगे बंगाल
ramnavami 2026
West Bengal Election 2026: BJP जारी करेगी TMC के खिलाफ चार्जशीट, अमित शाह 28 मार्च को जाएंगे बंगाल