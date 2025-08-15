याद है 'शोले' की विधवा राधा....2 घंटा 42 मिनट की फिल्म में बोलीं सबसे कम, 50 साल बाद वजह का खुलासा
Advertisement
trendingNow12882738
Hindi Newsबॉलीवुड

याद है 'शोले' की विधवा राधा....2 घंटा 42 मिनट की फिल्म में बोलीं सबसे कम, 50 साल बाद वजह का खुलासा

'शोले' का हर किरदार अमर है. आज भी लोग इस फिल्म के किरदार को रह-रहकर याद करते हैं. लेकिन, राधा को कम डायलॉग क्यों दिए गए थे वो आपको बताते हैं.

 

Written By  IANS|Edited By: Shipra Saxena|Last Updated: Aug 15, 2025, 09:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शोले की राधा
शोले की राधा

Sholay 50 Years: रमेश सिप्पी की फिल्म 'शोले' 1975 को रिलीज हुई थी. जिसे 50 साल पूरे हो गए हैं. बीते इन पचास साल में शोले लोगों के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं ही, बल्कि उसके किरदार से लेकर डायलॉग लोगों के घर का हिस्सा बन चुके हैं. वैसे तो इस फिल्म में जय और वीरू के अलावा बसंती से लेकर बाकी सभी किरदारों ने लोगों के दिलों पर कब्जा जमायाय.लेकिन, एक किरदार और भी है जो लोगों के दिल में घर कर गया. 

क्यों कम थे जया के डायलॉग?
इस किरदार का नाम राधा है.ये रोल फिल्म में जया बच्चन ने प्ले किया था. लेकिन, इसमें उनके बहुत कम ही डायलॉग हैं. ऐसा क्यों था,इस राज से रमेश सिप्पी ने पर्दा उठाया. जब रमेश सिप्पी से पूछा गया कि फिल्म में जया बच्चन के ज्यादा डायलॉग नहीं थे, क्या आपको लगता है कि महिला किरदार को कमतर आंका गया है? इस पर फिल्म निर्माता ने जवाब दिया, 'बिल्कुल नहीं.'

fallback

इस वजह से लिया गया था ये फैसला

रमेश सिप्पी ने आगे कहा,जया फिल्म में विधवा की भूमिका निभाते हुए चुप थीं, लेकिन वह इतनी अद्भुत कलाकार हैं कि वह अपनी आंखों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम थीं. अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐसा ही था.अपने एक्शन सीन्स के अलावा, उन्हें इस बात का भी मान रखना था कि राधा एक विधवा और घर की बहू थीं.'

‘शोले’ के 50 साल पूरे... रहीम चाचा के पोते की मौत का क्या था काली चींटी से कनेक्शन? जिसकी लाश गांव में फिकवा देता है गब्बर

क्या है 'शोले' की कहानी?

उन्होंने यह भी बताया कि शोले की पूरी कहानी संजीव कुमार के उस बदले के इर्द-गिर्द घूमती है, जो गब्बर द्वारा अपने पूरे परिवार की हत्या के बाद उभरता है. इसलिए जया बच्चन का फिल्म में कुछ ही संवाद हों, यह किरदार और कहानी के हिसाब से ठीक था.
'शोले' में धर्मेंद्र (वीरू) और अमिताभ बच्चन (जय) दो छोटे अपराधी हैं, जिन्हें एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी (संजीव कुमार) गब्बर सिंह नाम के खूंखार डाकू को पकड़ने के लिए लाते हैं. फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के रामनगरम की पहाड़ी और पथरीली जगहों पर की गई थी.

बाद में हुई हिट

शूटिंग अक्टूबर 1973 में शुरू हुई थी और इसे पूरा होने में ढाई साल लगे थे. शुरुआत में फिल्म को आलोचकों से अच्छे रिव्यू नहीं मिले थे, और इसकी कमाई भी कुछ खास नहीं हुई थी.लेकिन बाद में धीरे-धीरे दर्शकों की तारीफ और सकारात्मक बातों ने इसे सुपरहिट बना दिया था.

 

 

 

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Sholay

Trending news

'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
Turram Khan
'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
Mahatma Gandhi
भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
Rahul Gandhi
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
Shashi Tharoor
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
Karnataka News
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
Viral News
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
Deep Ocean Mission
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
Bombay High Court
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
independence day 2025
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
;