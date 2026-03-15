आर माधवन के नाम पर चल रहा फर्जी खेल! एक्टर ने फैंस को दी सख्त चेतावनी, बोले – ‘इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं...’

R Madhavan Fake Social Media Account: इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ को लेकर सुर्खियों में बने आर माधवन के नाम पर एक फर्जी खेल चल रहा है, जिसका खुलासा हाल ही में खुद एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया. साथ ही उन्होंने इस मामले में अपने फैंस और बाकी सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही. माधवन ने बताया कि कोई शख्स उनके नाम का गलत फायदा उठाकर लोगों से संपर्क कर रहा है.

वो शख्स खुद को उनकी टीम का मेंबर बता रहा है. एक्टर ने साफ कहा कि उस अकाउंट या शख्स से उनका कोई लेना-देना नहीं है और फैंस सावधान रहें. माधवन ने इस बारे में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की. पोस्ट में उन्होंने लोगों को फर्जी अकाउंट से सतर्क रहने की सलाह दी. एक्टर ने लिखा, ‘फ्रॉड अलर्ट! इस शख्स का मुझसे या मेरी टीम से कोई संबंध नहीं है. ये शख्स सोशल मीडिया पर मेरा नाम लेकर झूठा दावा कर रहा है और मेरी तरफ से लोगों से बात कर रहा है. प्लीज सावधान रहें. ये फर्जी है’.

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फर्जी अकाउंट को लेकर माधवन की चेतावनी

उन्होंने आगे लिखा, ‘इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे ऑफिशियल अकाउंट के अलावा कोई और मुझे रिप्रेजेंट नहीं करता. अगर कोई ऐसा दावा करता है तो उस पर भरोसा न करें. कृपया सतर्क रहें और किसी भी तरह की जानकारी शेयर करने से पहले सोच लें. ये मामला हमारे संज्ञान में आ चुका है और इसके खिलाफ जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं’. माधवन ने अपने पोस्ट के साथ उस फेक अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिससे लोग उस प्रोफाइल को आसानी से पहचान सकें.

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फैंस से सतर्क रहने की अपील

एक्टर ने फैंस से अपील की कि अगर उन्हें ऐसा कोई अकाउंट दिखे तो उससे दूर रहें और किसी भी तरह की बातचीत या जानकारी साझा करने से बचें. उन्होंने कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधान रहना बहुत जरूरी है. वर्कफ्रंट की बात करें तो माधवन जल्द ही फिल्म ‘धुरंधर 2’ में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में वे आईबी डायरेक्टर अजय सान्याल का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म की कहानी एक बड़े मिशन और खुफिया ऑपरेशन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें उनमको किरदार काफी अहम माना जा रहा है.

‘धुरंधर 2’ में नजर आएंगे माधवन

फैंस बेसब्री से इस फिल्म के बड़े पर्दे पर आने का वेट कर रहे हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन आदित्य धर कर रहे हैं, जबकि लीड रोल में रणवीर सिहं नजर आएंगे. ये एक्शन-थ्रिलर फिल्म 19 मार्च, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके पेड प्रिव्यू 18 मार्च से शुरू होंगे. खास बात ये है कि फिल्म को हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी कई भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा. इससे फिल्म को देशभर में बड़ा दर्शक वर्ग मिलने की उम्मीद है. अब देखना ये है क्या होता है.