Advertisement
trendingNow13141176
Hindi Newsबॉलीवुडआर माधवन के नाम पर चल रहा फर्जी खेल! एक्टर ने फैंस को दी सख्त चेतावनी, बोले – ‘इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं...’

आर माधवन के नाम पर चल रहा फर्जी खेल! एक्टर ने फैंस को दी सख्त चेतावनी, बोले – ‘इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं...’

Actor Fraud Alert: हाल ही में बॉलीवुड एक्टर आर माधवन ने सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट को लेकर फैंस को चेतावनी दी है. उन्होंने बताया कि कोई शख्स उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर खुद को उनकी टीम का मेंबर बता रहा है. साथ ही उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 15, 2026, 07:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आर माधवन के नाम पर चल रहा फर्जी खेल
आर माधवन के नाम पर चल रहा फर्जी खेल

R Madhavan Fake Social Media Account: इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ को लेकर सुर्खियों में बने आर माधवन के नाम पर एक फर्जी खेल चल रहा है, जिसका खुलासा हाल ही में खुद एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया. साथ ही उन्होंने इस मामले में अपने फैंस और बाकी सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही. माधवन ने बताया कि कोई शख्स उनके नाम का गलत फायदा उठाकर लोगों से संपर्क कर रहा है. 

वो शख्स खुद को उनकी टीम का मेंबर बता रहा है. एक्टर ने साफ कहा कि उस अकाउंट या शख्स से उनका कोई लेना-देना नहीं है और फैंस सावधान रहें. माधवन ने इस बारे में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की. पोस्ट में उन्होंने लोगों को फर्जी अकाउंट से सतर्क रहने की सलाह दी. एक्टर ने लिखा, ‘फ्रॉड अलर्ट! इस शख्स का मुझसे या मेरी टीम से कोई संबंध नहीं है. ये शख्स सोशल मीडिया पर मेरा नाम लेकर झूठा दावा कर रहा है और मेरी तरफ से लोगों से बात कर रहा है. प्लीज सावधान रहें. ये फर्जी है’.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

फर्जी अकाउंट को लेकर माधवन की चेतावनी

उन्होंने आगे लिखा, ‘इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे ऑफिशियल अकाउंट के अलावा कोई और मुझे रिप्रेजेंट नहीं करता. अगर कोई ऐसा दावा करता है तो उस पर भरोसा न करें. कृपया सतर्क रहें और किसी भी तरह की जानकारी शेयर करने से पहले सोच लें. ये मामला हमारे संज्ञान में आ चुका है और इसके खिलाफ जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं’. माधवन ने अपने पोस्ट के साथ उस फेक अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिससे लोग उस प्रोफाइल को आसानी से पहचान सकें. 

Oscars में एंट्री पर लगा बैन! इन 6 बड़े सितारों को जिंदगी भर याद रहेगा वो विवाद, किसी ने जड़ा थप्पड़ तो कोई पहुंचा जेल

फैंस से सतर्क रहने की अपील

एक्टर ने फैंस से अपील की कि अगर उन्हें ऐसा कोई अकाउंट दिखे तो उससे दूर रहें और किसी भी तरह की बातचीत या जानकारी साझा करने से बचें. उन्होंने कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधान रहना बहुत जरूरी है. वर्कफ्रंट की बात करें तो माधवन जल्द ही फिल्म ‘धुरंधर 2’ में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में वे आईबी डायरेक्टर अजय सान्याल का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म की कहानी एक बड़े मिशन और खुफिया ऑपरेशन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें उनमको किरदार काफी अहम माना जा रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by R. Madhavan (@actormaddy)

‘धुरंधर 2’ में नजर आएंगे माधवन

फैंस बेसब्री से इस फिल्म के बड़े पर्दे पर आने का वेट कर रहे हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन आदित्य धर कर रहे हैं, जबकि लीड रोल में रणवीर सिहं नजर आएंगे. ये एक्शन-थ्रिलर फिल्म 19 मार्च, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके पेड प्रिव्यू 18 मार्च से शुरू होंगे. खास बात ये है कि फिल्म को हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी कई भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा. इससे फिल्म को देशभर में बड़ा दर्शक वर्ग मिलने की उम्मीद है. अब देखना ये है क्या होता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

R Madhavan

Trending news

Weather News: आंधी-तेज हवाओं के बाद दिल्ली-NCR में बारिश, गर्मी से मिली राहत
Rain
Weather News: आंधी-तेज हवाओं के बाद दिल्ली-NCR में बारिश, गर्मी से मिली राहत
असम विधानसभा चुनाव: कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 23 उम्मीदवारों को मौका; देखें सूची
Assam
असम विधानसभा चुनाव: कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 23 उम्मीदवारों को मौका; देखें सूची
'केंद्र ने किया पंजाब के साथ धोखा...', CM मान ने गृह मंत्री शाह से पूछे ज्वलंत सवाल
Punjab
'केंद्र ने किया पंजाब के साथ धोखा...', CM मान ने गृह मंत्री शाह से पूछे ज्वलंत सवाल
'किराये के मकानों में गुजार दी जिंदगी...' सहायक ने सुनाया खामेनेई का अनसुना किस्सा
israel iran war
'किराये के मकानों में गुजार दी जिंदगी...' सहायक ने सुनाया खामेनेई का अनसुना किस्सा
अब PNG कनेक्शन वाले नहीं ले पाएंगे एलपीजी सिलेंडर, संकट के बीच सरकार का फैसला
LPG
अब PNG कनेक्शन वाले नहीं ले पाएंगे एलपीजी सिलेंडर, संकट के बीच सरकार का फैसला
'ईरान के रास्ते ही कश्मीर पहुंचा इस्लाम', महबूबा मुफ्ती ने लोगों से की ये खास अपील
Mehbooba Mufti
'ईरान के रास्ते ही कश्मीर पहुंचा इस्लाम', महबूबा मुफ्ती ने लोगों से की ये खास अपील
पुणे LTC के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए स्वामी रामदेव, CM फडणवीस ने दी शुभकामनाएं
Pune
पुणे LTC के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए स्वामी रामदेव, CM फडणवीस ने दी शुभकामनाएं
लिफ्ट में फंसा बच्ची का हाथ, मुश्किल से बची जान; लापरवाही पड़ सकती थी भारी
Lift Safety News
लिफ्ट में फंसा बच्ची का हाथ, मुश्किल से बची जान; लापरवाही पड़ सकती थी भारी
अब धड़ाधड़ चलेगा धंधा; नहीं बुझेंगे रेस्टोरेंट के चूल्हे, सरकार का बड़ा ऐलान
LPG Cylinder Crisis
अब धड़ाधड़ चलेगा धंधा; नहीं बुझेंगे रेस्टोरेंट के चूल्हे, सरकार का बड़ा ऐलान
'अगर 5 साल भी युद्ध चला तो', ईरान की ट्रंप को सीधी चेतावनी;भारतीयों को लेकर क्या कहा
israel iran war
'अगर 5 साल भी युद्ध चला तो', ईरान की ट्रंप को सीधी चेतावनी;भारतीयों को लेकर क्या कहा