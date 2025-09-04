पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी करने वाली थीं रेखा? मां को भी मंजूर था गैर-धर्म में रिश्ता, लेकिन फिर...

Rekha Imran Khan Marriage Rumours: दशकों से हिंदी सिनेमा के साथ-साथ अपने फैंस के दिलों पर राज करने वालीं खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहीं. उनको लेकर मीडिया में काफी खबरें आया करती थीं, लेकिन बावजूद इसके उनकी लाइफ हमेशा सीक्रेट ही रही. फैंस उसके बारे में ज्यादा जान ही नहीं पाए. उनकी फिल्मी पहचान जितनी मजबूत है, उनकी पर्सनल लाइफ उससे ज्यादा लाइमलाइट में रही.

रेखा का नाम कई बड़े एक्टर्स के साथ जोड़ा गया है. सबसे ज्यादा चर्चा उनकी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती को लेकर होती रही. वहीं, कुछ समय तक अक्षय कुमार के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया. लेकिन हैरानी की बात ये है कि रेखा का नाम केवल इंडियन एक्टर्स से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और बाद में प्रधानमंत्री बने इमरान खान के साथ भी जुड़ा. बताया जाता है कि एक दौर में रेखा और इमरान खान के रिश्ते को लेकर बॉलीवुड और मीडिया में खूब बातें हुईं.

रेशा-इमरान खान की होने वाली थी शादी

अफवाहें यहां तक फैलने लगी थीं कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं. 1992 का वक्त था जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और इमरान उस टीम के कप्तान थे. उस समय इमरान अपनी पर्सनैलिटी और लुक्स की वजह से महिलाओं के बीच बेहद फेमस थे. बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस भी उनकी फैन थीं. इसी बीच उनका नाम रेखा के साथ भी खूब चर्चा में आया. उस दौर के फेमस अखबार 'स्टार' में छपी एक खबर ने सबको चौंका दिया. रिपोर्ट में दावा किया गया कि इमरान और रेखा की शादी होने वाली है.

पूरी इंडस्ट्री में मच गई थी हलचल

खबर में ये भी बताया गया था कि फिल्म मैग्जीन मूवी ने इस बारे में जानकारी दी है. इस रिपोर्ट के सामने आते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई. हालांकि, रेखा ने कभी इस पर कोई बयान नहीं दिया. कहा जाता है कि उनकी मां भी इमरान खान को काफी पसंद करती थीं और उनके रिश्ते के पक्ष में थीं. बताया जाता वहै कि ये खबर तब और पक्की हो गई जब मुंबई के एक सी बीच पर रेखा और इमरान को साथ देखा गया. तभी से लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि दोनों का अफेयर चल रहा है.

मां को भी मंजूर था गैर-धर्म में रिश्ता

स्टार अखबार की रिपोर्ट में यहां तक लिखा गया कि रेखा की मां ने ज्योतिष से भी दोनों के रिश्ते के बारे में राय ली थी. ऐसा कहा जाता है कि वे हर हाल में इमरान को अपना दामाद बनाना चाहती थीं. हालांकि, ये रिश्ता कभी शादी तक नहीं पहुंच सका. इमरान खान का नाम सिर्फ रेखा से ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेसेस जैसे जीनत अमान और शबाना आजमी से भी जुड़ा. लेकिन जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो उनका जवाब चौंकाने वाला था. एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें एक्ट्रेसेस के साथ समय बिताना अच्छा लगता है.

हमेशा लाइमलाइट में दोनों की पर्सनल लाइफ

हालांकि, वे कभी किसी एक्ट्रेस से शादी नहीं कर सकते. इस बयान से साफ हो गया था कि रेखा और इमरान की शादी की खबरें सिर्फ अफवाह थीं. आज की बात करें तो इमरान खान तीन शादियां कर चुके हैं और उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा में रहा है. वहीं, रेखा अपनी पहली शादी टूटने के बाद से अब तक सिंगल ही हैं. हालांकि, उनका नाम आज भी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा जाता है. रेखा और इमरान की कहानी भले ही अधूरी रह गई, लेकिन ये किस्सा आज भी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित अफवाहों में से एक माना जाता है.