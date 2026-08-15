जब रेखा ने सिखाई पंकज त्रिपाठी को इंग्लिश, एक्टर ने मजेदार अंदाज में दिया जवाब; कहा-मैं हिंदी मीडियम का हूं

एक्ट्रेस रेखा और पंकज त्रिपाठी का एक मजेदार वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रेखा उन्हें इंग्लिश सिखाती नजर आती हैं. इस दौरान पंकज मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि वह हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं. दोनों की यह मजेदार बातचीत फैंस को खूब पसंद आ रही है.
मेलबर्न में बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा और एक्टर पंकज त्रिपाठी का प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें रेखा ने मजाक-मजाक में टीचर बनकर 'मिर्ज़ापुर: द मूवी' के एक्टर को इंग्लिश सिखाती नजर आईं. दरअसल, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न ने इंस्टाग्राम पर इस मज़ेदार बातचीत का एक वीडियो शेयर किया है, जिसने ऑनलाइन फैंस का ध्यान खींचा है.
अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी शेयर किया है. इस वीडियो में रेखा, पंकज त्रिपाठी से कहती हैं कि वो उनके पीछे-पीछे अंग्रेजी में जो वो बोलें उसे दोहराएं. रेखा ने कहा, 'अभी मैं जो बोलूंगी, उसे पंकज जी आप अंग्रेजी में बोलिए.' इस पर पंकज त्रिपाठी अच्छे स्टूडेंट की तरह लाइन को दोहराते हैं. साथ ही कहते हैं, 'मेलबर्न के सभी प्यारे लोगों को.' फिर रेखा कहती हैं, 'नहीं, इंग्लिश में. यहां आओ और कहो, मेलबर्न के सभी खूबसूरत लोगों को.' इसपर पंकज त्रिपाठी मजाकिया अंदाज में जवाब देते हैं, 'मैम, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं. मैं गलत बोल दूंगा.'
हालांकि, फिर इसके बाद एक्टर रेखा के पीछे उनकी कही बाते दोहराते हैं. दोनों ने कहा, 'मेलबर्न के सभी प्यारे लोगों को. बिजनेस जैसा कोई बिजनेस नहीं है तो हमारी दुनिया में आपका स्वागत है और हमें अपनी दुनिया में बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. जल्द ही मिलते हैं. लव यू. जय हिंद.'
इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि 'इंडियन फिल्म फ़ेस्टिवल ऑफ मेलबर्न' (IFFM) में रेखा की साल 1981 में आई क्लासिक फिल्म 'उमराव जान' दिखाई जाएगी. मुज़फ़्फ़र अली की डायरेक्ट की हुई और मिर्जा हादी रुस्वा के उर्दू नॉवेल 'उमराव जान अदा' पर आधारित इस फ़िल्म ने 29वें नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस समेत चार अवॉर्ड जीते थे.
वहीं, पंकज त्रिपाठी के वर्कफ्रंट की बात करें तो, वो जल्द ही 'मिर्ज़ापुर: द मूवी' में नजर आएंगे. गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.