सलमान खान को नहीं आती थी एक्टिंग, डयारेक्ट का हो जाता था पारा हाई, फिर रेखा करती थीं कुछ ऐसा

Salman Khan Debut Film: सलमान खान ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत एक साइट एक्टर के तौर पर की थी. उनकी पहली फिल्म 1988 में आई 'बीवी हो तो ऐसी' थी, जिसमें कई मंझे हुए कलाकार नजर आए थे. जे.के. बिहारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रेखा, फारूक शेख, बिंदू, कादर खान और असरानी जैसे शानदार कलाकार नजर आए थे. हालांकि, सलमान खान को असली पहचान 1989 में रिलीज हुई 'मैंने प्यार किया' से मिली थी, जो उनकी पहली लीड हीरो फिल्म थी.

हाल ही में 'बीवी हो तो ऐसी' के डायरेक्टर जे.के. बिहारी ने बात करते हुए बताया कि सलमान खान सेट पर हमेशा समय पर आते थे और अपने काम को लेकर काफी गंभीर थे. शुरुआती समय में उन्हें बहुत कुछ सीखना था, लेकिन उनका सिस्टमैटिक एटीट्यूड हर किसी को इंप्रेस किया करता था. अपनी पहली फिल्म के दौराम सलमान खान को एक्टिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता था इसलिए रेखा उनकी मेंटर बन गईं और सेट पर उन्हें हर तरह की मदद देती रहीं, जो उनके लिए अच्छा साबित हुआ.

सलमान खान को गाइड करती थीं रेखा

बिहारी ने बताया कि सलमान के साथ काम करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. शुरुआत में उन्हें अपने डायलॉग बोलने में दिक्कत होती थी और उन्हें ज्यादा ट्रेनिंग नहीं मिलाी थी. ऐसे में निर्देशक को थोड़ा धैर्य रखना पड़ता था. उन्होंने बताया, “सलमान हमेशा समय पर सेट पर आते थे और मेहनती थे, लेकिन नई चीजें सीखने में समय लगता था. हमें सिर्फ उनका सही दिशा में मार्गदर्शन करना पड़ता था”. रेखा ने सेट पर सलमान की काफी मदद की. जब सलमान अपने डायलॉग भूल जाते या फंस जाते, तो रेखा उन्हें समझाती थी.

कभी-कभी डायरेक्ट को आता था गुस्सा

साथ ही उनको सही तरीके से अभिनय करने में मदद करती थीं. बिहारी ने बताया कि कभी-कभी उन्हें सलमान की गलतियों पर गुस्सा भी आता था, लेकिन रेखा के धैर्य और मार्गदर्शन से सब ठीक हो जाता था. इस तरह की मदद ने सलमान को शुरुआती दौर में कॉन्फिडेंस दिया. सलमान और रेखा का रिश्ता हमेशा खास रहा है. रेखा ने 'बिग बॉस' में बताया कि जब सलमान छोटे थे, लगभग 6-7 साल के, तो वो सुबह की सैर पर जाती थीं और सलमान उन्हें साइकिल पर पीछा करते थे.

रेखा से शादी करना चाहते थे सलमान खान

रेखा ने बताया, “उन्हें तब नहीं पता था कि उन्होंने मुझसे प्यार कर लिया है. उन्होंने बाद में घर में सबको बताया कि जब बड़े होंगे, तो वो मुझसे शादी करना चाहते हैं”. ये उनके पुराने समय की एक प्यारी सी याद है. आज सलमान खान इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं. वहीं, अगर काम की बात करें तो अपने 37 साल के करियर में वो 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब उनका अगला प्रोजेक्ट 'बैटल ऑफ गलवान' है. रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान इस फिल्म की सबसे जरूरी शूटिंग कर रहे हं.

सलमान खान की आने वाली फिल्म

टीम अगले दो-तीन हफ्तों में लेह और लद्दाख में फिल्म के क्लाइमैक्स सीन्स शूट करेगी. 'बैटल ऑफ गलवान' फिल्म 2020 में हुई गलवान घाटी की लड़ाई पर आधारित है. ये एक ऐसा संघर्ष था, जिसमें गोलियों का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि हाथ से लड़ाई हुई थी. फिल्म के निर्देशक अपूर्वा लखिया ने बताया कि इस घटना में सैनिकों ने लकड़ी और पत्थरों से मुकाबला किया, जिससे ेह इतिहास की सबसे इमोशनल और चुनौतीपूर्ण घटनाओं में से एक बन गई. फिल्म के क्लाइमैक्स सीन्स की शूटिंग का उद्देश्य इन सीन को यथासंभव सटीक बनाना है.