'जया बच्चन की तरह बोरिंग नहीं है रेखा', लेडी सुपरस्टार पर बयान देकर चर्चा में आईं शोभा डे; कहा-वो जेंडर भी बदल सकती हैं

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा पिछले 50 सालों से पर्दे पर देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी बोर नहीं हुए. ये हम नहीं कह रहे, बल्कि शोभा डे ने रेखा पर बेबाक बयान देकर ध्यान खींचा है. साथ ही उन्होंने जया बच्चन से उनकी तुलना की है और उनकी शख्सियत के अनजाने पहलुओं पर ध्यान दिलाने की कोशिश की है.

बता दें कि बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस और सपा सांसद जया बच्चन अक्सर पैपराजी पर भड़कती नजर आती हैं. बीते दिनों जया ने पैपराजी के पहनावे को लेकर विवादित कमेंट भी किया था. जबकि रेखा को पैप्स के सामने खुलकर पोज देते देखा जाता है. हाल ही में लेखक शोभा डे ने दोनों एक्ट्रेसेस के रवैये को लेकर बात की है. उन्होंने बताया है कि रेखा जया बच्चन की तरह 'बोरिंग' नहीं हैं और पैपराजी को बेहद खूबसूरती के साथ हैंडल करती हैं.

'रेखा कभी बोरिंग नहीं होतीं'

विक्की लालवाणी को दिए एक हालिया इंटरव्यू में शोभा डे ने कहा- 'रेखा कभी बोरिंग नहीं होतीं, इसलिए मुझे उनकी हर रील देखने में मजा आता है. मुझे ये देखना अच्छा लगता है कि वो पैपराजी के लिए क्या-क्या करने वाली हैं. वो जया बच्चन की तरह नहीं हैं, वो पैपराजी को लुभाने की कोशिश करती हैं. ये अंतर ही मेरे लिए बहुत दिलचस्प है. रेखा का हर पहलू बनावटी है, और मुझे ये पसंद है क्योंकि वो उस किरदार को निभाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं. '

'रेखा बनना आसान नहीं है'

शोभा आगे कहती हैं- 'रेखा बनना आसान नहीं है. वो जो चाहे वो बन सकती हैं; वो अमिताभ बच्चन भी बन सकती हैं. वो चाहे तो जेंडर भी बदल सकती हैं; वो इतनी टैलेंटेड हैं.' वो आगे कहती हैं- 'रेखा आज भी कई तरह की हैं. ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो आपको कौन सी रेखा दिखाना चाहती हैं और यही बात उन्हें बेहद दिलचस्प बनाए रखती है. वो जो चाहे बन सकती हैं. क्योंकि वो बेहद बुद्धिमान, संवेदनशील और टैलेंटेड हैं, वो एक असाधारण महिला हैं जो अपनी पावर को पहचानती हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इस पावर को पहचानती रहेंगी.'

'रेखा की सबसे बड़ी ताकत उनका रहस्यमय व्यक्तित्व'

शोभा रेखा को लेकर आगे कहती हैं, 'उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका रहस्यमय व्यक्तित्व रहा है, और अगर वो इस रहस्य को कम करने की कोशिश करती हैं, तो वो इस समय एक खतरनाक राह पर चल रही हैं. एक बार रहस्य मिट गया, तो उनके पास सहारा लेने के लिए कुछ खास नहीं बचेगा. ऐसा नहीं है कि पिछले 10-15 सालों में उनके पास कोई ऐसा काम है जिसे वे दोहरा सकें और कह सकें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास इतना काम है. अब सिर्फ उनका रहस्य ही बचा है, और अगर वो भी चला गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा.'