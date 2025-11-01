Advertisement
राज कपूर के खानदान से क्या है अमिताभ बच्चन के नाती-नातिन का रिश्ता? जानकर उड़ जाएंगे होश, जिससे अबतक थे सभी अनजान

Dining With The Kapoors: ऋतिक रोशन और उनके पिता राकेश रोशन पर बनी डॉक्यू-सीरीज 'द रोशन्स' के बाद अब बॉलीवुड के सबसे बड़े कपूर खानदान पर एक डॉक्यू-सीरीज आने वाली है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के नाती-नातिन का कपूर खानदान से क्या रिश्ता है?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:56 AM IST
राज कपूर के खानदान से क्या है अमिताभ बच्चन के नाती-नातिन का रिश्ता?
Dining With The Kapoors Netflix: हिंदी सिनेमा की दुनिया में दशकों से दो परिवारों का दबदबा रहा है. एक तरफ कपूर परिवार है और दूसरी ओर बच्चन परिवार. कपूर खानदान 1930 के दशक से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहा है. इस परिवार ने हर पीढ़ी में एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. अब ये फैमिली अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ खास पल दर्शकों के साथ शेयर करने जा रही है. 

जल्द ही ये नेटफ्लिक्स पर ‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ नाम की डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहे हैं. राज कपूर के बाद उनके बेटे ऋषि कपूर और रणधीर कपूर ने भी इंडस्ट्री में शानदार काम किया. इसके बाद उनकी अगली पीढ़ी यानी करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर ने बॉलीवुड में अपनी जगह मजबूत की. अब कपूर फैमिली अपनी असली जिंदगी की झलक दर्शकों को दिखाने के लिए तैयार है. ‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ के जरिए फैंस इस परिवार को और करीब से जान सकेंगे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कपूर खानदान से क्या है बच्चन परिवार का रिश्ता?

हाल ही में नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर और रिलीज डेट जारी की है. नेटफ्लिक्स ने बीते शुक्रवार को ‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ का पोस्टर रिलीज किया. इसके साथ उन्होंने बताया कि ये सीरीज 21 नवंबर को रिलीज होगी. इस शो को करीना कपूर के कजिन अरमान जैन ने प्रोड्यूस किया है और इसका डारेक्शन स्मृति मुंधरा ने किया है. खास बात ये है कि इस डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और नव्या नवेली नंदा भी नजर आ रहे हैं, जिनको देख फैंस थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं. 

क्या हुआ बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ को? अस्पताल से आई हेल्थ अपडेट, चिंता में फैंस, डॉक्टर बोले- ‘ICU में...’ 

जिससे अबतक थे सभी अनजान  

फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर बच्चन और कपूर परिवार के बीच ऐसा क्या रिश्ता है? दरअसल, अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की शादी निखिल नंदा से हुई है, जो राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा के बेटे हैं. इस तरह बच्चन और कपूर परिवार रिश्तेदारी से जुड़े हुए हैं. श्वेता बच्चन और निखिल नंदा के दो बच्चे हैं अगस्त्य नंदा और नव्या नवेली नंदा. दोनों की दादी ऋतु नंदा कपूर खानदान की बेटी हैं. इस रिश्ते से श्वेता बच्चन कपूर परिवार की बहू बनती हैं और उनके दोनों बच्चों का ये खास रिश्ता बनता है. 

अक्सर साथ नजर आते हैं कपूर-बच्चन परिवार

हालांकि, इस रिश्ते के बावजूद ‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ के पोस्टर में श्वेता बच्चन को शामिल नहीं किया गया है. वैसे कई मौकों पर श्वेता और उनके बच्चे कपूर फैमिली के साथ नजर आ चुके हैं. कपूर और बच्चन परिवारों के बीच ये रिश्ता इंडस्ट्री में काफी फेमस, लेकिन ज्यादातर फैंस को इसके बारे में नहीं पता. दोनों परिवारों को एक साथ देखना फैंस के लिए हमेशा खास होता है. नव्या नवेली नंदा का जन्म 1997 में हुआ था, जबकि अगस्त्य नंदा का जन्म  2000 में हुआ था. 2023 में उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया. 

