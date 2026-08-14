/2 साल पहले ऐसे हुई थी रेणुका स्वामी की हत्या, हत्यारे ने खुद बताई उस रात टॉर्चर-मर्डर और बॉडी ठिकाने लगाने की खौफनाक कहानी

33 साल के रेणुका स्वामी मर्डर केस में कन्नड़ सिनेमा के जाने-माने एक्टर दर्शन थूगुदीपा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. इस केस में एक बड़ा मोड़ तब आया जब मामले से जुड़ा एक आरोपी खुद सरकारी गवाह बनने की तैयारी में लग गया. आरोपी ने पुलिस और कोर्ट के सामने पहली बार 8 जून 2024 को घटी उस पूरी वारदात का सच उजागर किया. उसने बताया कि उस रात रेणुका स्वामी के साथ किस तरह की हैवानियत और मारपीट की गई थी.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर दर्शन के बेहद करीबी माने जाने वाले प्रदूष एस राव ने बेंगलुरु की अदालत में अर्जी देकर माफी की मांग की है. प्रदूष ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वे इस हत्याकांड में एक्टर दर्शन की भूमिका और वारदात से जुड़े हर एक राज को सच-सच बताने के लिए तैयार है. अपनी याचिका में प्रदूष ने खुलासा किया है कि एक्टर दर्शन ने रेणुका स्वामी को बेरहमी से पीटा और पीड़ित के सीने पर दोनों पैर रखकर खड़ा हो गया था.
प्रदूष ने बताया कि एक्टर दर्शन की दोस्त पवित्रा गौड़ा के सोशल मीडिया अकाउंट पर रेणुका स्वामी ने कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक कमेंट्स किए थे. इसी बात का बदला लेने के लिए 8 जून को बेंगलुरु के कामाक्षीपाल्या इलाके में बने एक शेड में रेणुका को लाया गया. जब प्रदूष वहां पहुंचा तो रेणुका जमीन पर लाचार बैठा था. दर्शन वहां मौजूद थे और गंदी गालियां दे रहे थे. दर्शन के कहने पर पवित्रा ने रेणुका को चप्पल से मारा, फिर बाकी लोगों ने डंडों से पीटना शुरू कर दिया.
प्रदूष के मुताबिक, मारपीट के दौरान कन्नड़ एक्टर दर्शन ने रेणुका स्वामी पर रस्सी से हमला किया और उसकी गर्दन और छाती पर जोर-जोर से लातें मारीं. इसके बाद दर्शन खुद रेणुका के सीने पर अपने दोनों पैर रखकर खड़े हो गए. हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई, दर्शन ने पीड़ित का मोबाइल फोन उसके हाथ में थमाया और उसे चेक करने लगे कि उसने किसी और महिला को ऐसे मैसेज तो नहीं भेजे हैं. दर्द से तड़पते हुए रेणुका वहां जान बचाने की भीख मांगता रहा.
प्रदूष ने अदालत को ये भी बताया कि उसने एक्टक दर्शन को बीच में रोकते हुए आगाह किया था कि इतना टॉर्चर करने से रेणुका की जान जा सकती है, लेकिन गुस्से में अंधे हो चुके दर्शन ने किसी की एक न सुनी. थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने आकर खबर दी कि रेणुका स्वामी की सांसें थम चुकी हैं. ये सुनते ही सब सन्न रह गए. प्रदूष तुरंत दर्शन के घर पहुंचा और उन्हें मौत की खबर दी, जिसके बाद इस खौफनाक जुर्म को छिपाने की साजिश शुरू की गई और प्लान बनाया गया.
पकड़े जाने के डर से कन्नड़ एक्टर दर्शन ने पूरे मामले को पैसों के विवाद का रूप देने की कोशिश की. उन्होंने साजिश के तहत दो ऐसे लोगों को तैयार किया, जो पैसों के लालच में कत्ल का इल्जाम अपने सिर ले सकें. इसके बदले उन दोनों को 15 लाख रुपये देने का वादा किया गया था. दर्शन ने प्रदूष को भी धमकी दी कि अगर उसने इस साजिश में साथ नहीं दिया, तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे या जान दे देंगे. इसके बाद सबूत मिटाने की अगली प्लानिंग शुरू हुई.
प्रदूष ने बताया कि रेणुका स्वामी के शव को सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में रखा गया. देर रात आरोपी गाड़ी लेकर सूनसान रास्ते पर घूमते रहे, ताकि बॉडी को किसी ऐसी जगह फेंका जा सके जहां कोई देख न पाए. आखिर में उन्होंने शव को कामाक्षीपाल्या के पास एक बड़े नाले में फेंक दिया और वहां से चुपचाप फरार हो गए, लेकिन पुलिस की तफ्तीश से वे बच नहीं सके. इस खौफनाक वारदात के सामने आने के बाद दर्शन और पवित्रा को गिरफ्तार कर लिया गया.
अब जब दर्शन का अपना साथी प्रदूष सरकारी गवाह बनने जा रहा है, तो एक्टर के कानूनी रास्ते लगभग बंद होते नजर आ रहे हैं. प्रदूष के इस बयान ने कोर्ट में पुलिस के केस को बहुत मजबूत बना दिया है. वहीं, कानून के जानकारों का मानना है कि इस पूरे मामले में प्रदूष की गवाही पुलिस और जांच दल के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है. अब देखना ये होगा कि अदालत इस नई याचिका पर क्या फैसला सुनाती है. बता दें, दिसंबर 2024 को जमानत मिलने के बाद से दर्शन जेल से बाहर हैं.