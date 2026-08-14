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2 साल पहले ऐसे हुई थी रेणुका स्वामी की हत्या, हत्यारे ने खुद बताई उस रात टॉर्चर-मर्डर और बॉडी ठिकाने लगाने की खौफनाक कहानी

Renuka Swamy Murder Case: रेणुका स्वामी मर्डर केस में फंसे कन्नड़ स्टार दर्शन थूगुदीपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. केस के एक आरोपी प्रदूष एस राव ने कोर्ट से माफी मांगकर सरकारी गवाह बनने की अर्जी दी है. उसने दर्शन के टॉर्चर, मर्डर और बॉडी ठिकाने लगाने की पूरी खौफनाक कहानी कोर्ट के सामने बयां कर दी है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 14, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:29 AM IST
2 साल पहले ऐसे हुई थी रेणुका स्वामी की हत्या, हत्यारे ने खुद बताई उस रात टॉर्चर-मर्डर और बॉडी ठिकाने लगाने की खौफनाक कहानी
Image Credit: रेणुका स्वामी के हत्यारे ने खुद बताया था क्या हुआ था उस रात (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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