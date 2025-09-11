‘मैं पिछले 30 दिनों से…’ जेल की सलाखों के पीछे बंद इस एक्टर का हुआ बुरा हाल, जज से बोले- मुझे जहर…

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के स्टार दर्शन कुछ समय से जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं एक्टर के ऊपर उनके एक फैन के मर्डर का आरोप है, जिसके चलते वो काफी समय से जेल में कैद हैं. वहीं हाल ही में कोर्ट हियरिंग के दौरान दर्शन वीडियो कॉल के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे, जहां वो भावुक होकर जज से मरने के लिए जहर मांगने लगे हैं. अदालत में जज के सामने पेशी के समय दर्शन ने कहा, ‘मैंने पिछले 30 दिनों से धूप नहीं देखी है, हाथो में फंगस होने लगा है, अब मुझसे और सही नहीं जाता, मुझे जहर दे दीजिए.’

मांग की खारिज

दर्शन के इन शब्दों को सुनकर जज ने उन्हें फटकारते हुए दोबारा ये सब ना कहने की चेतावनी दी है. वहीं कुछ समय पहले जेल प्रशासन द्वारा अदालत में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें एक्टर दर्शन ने अग्रहरा जेल सेंट्रल से बल्लारी जेल में ट्रांफर करने की अर्जी की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि ऐसा करने की कोई ठोस वजह नहीं है.

करना होगा नियमों का पालन

वहीं दर्शन की परेशानी को नजर में रखते हुए कोर्ट ने उन्हें थोड़ी राहत दी है और जेल परिसर में टहलने की परमिशन दे दी है. एक्टर को एक बिस्तर, तकिया और चादर भी देने की मंजूरी दे दी है और साथ ही अदालत ने ये साफ किया कि दर्शन को जो भी चीजें दी जाएगी वो जेल नियमों के अनुसार ही होगी, अगर इसमें कोई कमी पाई गई तो सख्त सजा मिलेगी.

आखिर क्या था पूरा मामला

पिछले साल पुलिस ने दर्शन को हिरासत में लिया था जिसमें पुलिस ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया था कि एक्टर दर्शन की खास दोस्त एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को एक रेणुका स्वामी नाम के फैन ने उल्टे-सीधे मैसेज भेजे थे. ये बात एक्टर दर्शन को पता लगने के बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रेणुका को किडनैप कर लिया था. वहीं खबरों की मानें तो किडनैप करने के बाद लगभग तीन दिन तक रेणुका को मारा पीटा और मर्डर कर दिया गया था. जिसके बाद पुलिस को उसकी लाश एक नाले में मिली थी. इस हाई प्रोफाइल केस से पूरी कन्नड़ इंडस्ट्री में हंगामा हो गया था और फैंस के मन में एक्टर्स के प्रति गुस्सा भी देखने को मिला था.