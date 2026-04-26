6 साल बाद रिया चक्रवर्ती को मिली राहत, सुशांत सिंह सुसाइड केस में कोर्ट ने NCB को लगाई फटकार, बैंक अकाउंट्स को लेकर दिया आदेश

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को शनिवार 26, अप्रैल, 2026 को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है. स्पेशल NDPS कोर्ट ने दोनों के बैंक अकाउंट्स को डीफ्रीज करने का आदेश दिया है, जिन्हें NCB ने साल 2020 में जांच के दौरान सीज किया था. कोर्ट ने केस में अपना फैसले देते हुए साफ-साफ कहा कि एजेंसी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में फेल हुई है.

साल 2020, अगस्त में जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच चल रही थी, उस समय NCB ने ड्रग ट्रेल की जांच करते हुए एक्ट्रेस रिया और उनके छोटे भाई शौविक को अरेस्ट किया था. उस समय एजेंसी ने दोनों के बैंक अकाउंट्स भी सीज कर दिए थे. इस दौरान ये मामला पूरे देश में सुर्खियों में था और इंटरनेट पर भी जमकर बहस चल रही थी, लेकिन अब 6 साल बाद, कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक अहम फैसला सुनाया और एक्ट्रेस, उनके भाई को बड़ी राहत दी.

NCB ने किया कानून का उल्लंघन

एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक ने अपने वकीलो, अयाज खान और जेहरा चरानिया के जरिए स्पेशल कोर्ट में अर्जी दायर की. बचाव पक्ष ने तर्क देते हुए कहा कि बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने की प्रोसेस में जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि NCB ने एक्ट 1985 के सेक्शन 68F का उल्लंघन किया है और तय किए गए समय सीमा के भीतर जरूरी मंजूरी प्राप्त करने में फेल रही है. उनके अनुसार, इसी वजह से ये कार्रवाई अवैध या गैरकानूनी है.

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रिया के बयान का दिया हवाला

सरकारी पक्ष ने इन खातों को अनफ्रीज करने के रिक्वेस्ट का विरोध किया. उन्होंने रिया के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने खुद को एक ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर बताया था और पेडलर्स के कॉन्टैक्ट में रहने की बात भी कही थी. उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारी के पास खातों को फ्रीज करने के वैध कारण थे और जांच के दौरान की गई कार्रवाई सही थी.

कोर्ट ने मानी NCB एजेंसी की गलती

लेकिन कड़े विरोध के बावजूद, कोर्ट ने सरकारी पक्ष की बातों को नहीं स्वीकारा और अदालत ने माना कि दी गई टाइम लिमिट के भीतर सही आदेश न मिलने की अनदेखी नहीं की जा सकती. कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि एक्ट के तहत जरूरी कोई आदेश इश्यू नहीं किया गया था, इसलिए अकाउंट्स को फ्रीज करना सही नहीं है. आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स से जुड़े आरोपों के चलते रिया चक्रवर्ती को साल 2020 में गिरफ्तार किया गया था. इस दौरान उन पर लेट एक्टर को ड्रग्स दिलाने और करने के आरोप लगाए गए थे. हालांकि, 28 दिनों के बाद एक्ट्रेस को जमानत पर रिहा कर दिया गया था.