एक्ट्रेस के भाई ने आगे कहा, 'हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जिन्हें कोई भी पहले से समझ और सोच नहीं सकता है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. मेरी नॉर्मल लाइफ में अचानक ऐसी प्रॉब्लम आ गई, जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी.' उन्होंने उस मुश्किल दौर को याद करते हुए कहा, 'उस दौर से मुझे बाहर निकलने में करीब 4-5 साल लगे और आज भी कई बार मैं उस समय को याद करता हूं , तो सोचता हूं कि वो सब मेरे साथ क्यों हुआ. इस घटना ने मेरी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाला है. मुझे ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है. जब भी गेट पर घंटी बजती है, तो मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं.'