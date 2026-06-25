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'दर्द नहीं मिटता, आज भी लगता है डर...', सुशांत सिंह राजपूत की मौत से मिले ट्रॉमा पर बोलीं रिया चक्रवर्ती

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का 6 साल पहले निधन हो गया था. इस हादसे के बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 25, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:19 PM IST
'दर्द नहीं मिटता, आज भी लगता है डर...', सुशांत सिंह राजपूत की मौत से मिले ट्रॉमा पर बोलीं रिया चक्रवर्ती

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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