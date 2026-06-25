एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया था. एक्टर का परिवार और उनके लाखों चाहने वाले लोग आज भी उस सदमे से उभर नहीं पाए हैं. वहीं इस घटना से एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की जिंदगी पर भी काफी गहरा असर पड़ा था. हाल ही में रिया एक्ट्रेस नेहा धूपिया और अंगद बेदी के चैट शो 'डबल डेट' पर अपने भाई शोवक के साथ शामिल हुई थीं. इस शो के दौरान उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आए मुश्किल समय और अपनी मानसिक स्थिति पर खुलकर बात की.
दरअसल, रिया और शोविक चक्रवर्ती को साल 2020 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने ड्रग्स केस से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था. ये मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी जांच के दौरान सामने आया था.
नेहा के शो में रिया और उनके भाई शोविक ने बताया कि उस समय मेंटल स्ट्रेस, डर और लोगों का दबाव इतना ज्यादा था कि उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल साबित हो रहा था. उन्होंने कहा, 'उस समय में जो कुछ भी हुआ, उसने हमें अंदर तक तोड़ दिया और उसका असर लंबे समय तक हमारे जीवन में रहा.' शोविक ने कहा, 'मेरे जीवन में एक समय ऐसा था, जब मैं आईआईएम और व्हार्टन जैसे बड़े बिजनेस स्कूल में पढ़ाई करने के सपने देख रहा था. लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया. मेरी लाइफ ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी.'
एक्ट्रेस के भाई ने आगे कहा, 'हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जिन्हें कोई भी पहले से समझ और सोच नहीं सकता है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. मेरी नॉर्मल लाइफ में अचानक ऐसी प्रॉब्लम आ गई, जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी.' उन्होंने उस मुश्किल दौर को याद करते हुए कहा, 'उस दौर से मुझे बाहर निकलने में करीब 4-5 साल लगे और आज भी कई बार मैं उस समय को याद करता हूं , तो सोचता हूं कि वो सब मेरे साथ क्यों हुआ. इस घटना ने मेरी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाला है. मुझे ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है. जब भी गेट पर घंटी बजती है, तो मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं.'
भाई शोविक के बाद, जब रिया से उस मुश्किल समय के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने खुलकर बात करते हुए कहा कि वो आज तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई हैं. उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था, जो पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होता. ट्रॉमा केवल हमारे माइंड नहीं रहता, बल्कि बॉडी और फीलिंग्स में कहीं न कहीं बना रहता है. रिया ने कहा, 'मैं धीरे-धीरे खुदो को संभाल रही हूं. थेरेपी की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन ये दर्द और डर पूरी तरह से खत्म नहीं होता है.'
रिया ने आगे बातचीत करते हुए बताया कि ये सब इसलिए भी काफी डरावना था क्योंकि ये सब पब्लिकली हो रहा था. पूरे देश और लोगों की नजरें हम पर थीं, जो हमारे बारे में अपनी राय बना चुके थे और हर चीज पर सवाल कर रहे थे. उन्होंने बताया कि अब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं और खुद को संभाल रहे हैं.