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'मेरी कंट्रोवर्सी की वजह से पापा को नौकरी से निकाला, सरनेम सुनते ही...' 6 साल बाद Rhea Chakraborty का छलका दर्द

Rhea Chakraborty: बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने साल 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद अपनी जिंदगी में आए मुश्किल दौर और परेशानियों को याद किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि उस समय सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 18, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:40 AM IST
'मेरी कंट्रोवर्सी की वजह से पापा को नौकरी से निकाला, सरनेम सुनते ही...' 6 साल बाद Rhea Chakraborty का छलका दर्द

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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