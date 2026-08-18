'मेरी कंट्रोवर्सी की वजह से पापा को नौकरी से निकाला, सरनेम सुनते ही...' 6 साल बाद Rhea Chakraborty का छलका दर्द

एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद के विवाद की यादें ताजा कर दी हैं. हाल ही में रिया ने बताया कि उस पूरे मामले का असर सिर्फ उनके करियर और पर्सनल लाइफ पर नहीं पड़ा, बल्कि उनके परिवार को भी काफी कुछ झेलना पड़ा. खासतौर पर उनके पिता की नौकरी भी इस विवाद के कारण चली गई. फिल्ममेकर फराह खान के व्लॉग में अपनी जिंदगी के उस दौर के बारे में बात करते हुए रिया ने बताया कि उनके पिता, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, को एक बड़े अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की नौकरी किया करते थे.