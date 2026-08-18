'मेरी कंट्रोवर्सी की वजह से पापा को नौकरी से निकाला, सरनेम सुनते ही...' 6 साल बाद Rhea Chakraborty का छलका दर्द

एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद के विवाद की यादें ताजा कर दी हैं. हाल ही में रिया ने बताया कि उस पूरे मामले का असर सिर्फ उनके करियर और पर्सनल लाइफ पर नहीं पड़ा, बल्कि उनके परिवार को भी काफी कुछ झेलना पड़ा. खासतौर पर उनके पिता की नौकरी भी इस विवाद के कारण चली गई. फिल्ममेकर फराह खान के व्लॉग में अपनी जिंदगी के उस दौर के बारे में बात करते हुए रिया ने बताया कि उनके पिता, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, को एक बड़े अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की नौकरी किया करते थे.
रिया ने बताया कि शुरुआत में सब कुछ ठीक था और वो काम शुरू करने वाले थे. लेकिन बाद में अस्पताल के मैनेजमेंट को पता चला कि उनका सरनेम 'चक्रवर्ती' है और वो रिया चक्रवर्ती के पिता हैं. रिया के मुताबिक, इसके बाद उन्हें वहां काम करने से मना कर दिया गया.
रिया के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल (रिटायर्ड) इंद्रजीत चक्रवर्ती करीब 25 साल तक भारतीय सेना में रहे हैं और मेडिकल ऑफिसर के तौर पर कई सेवाएं दे चुके हैं. यानी अस्पताल और मेडिकल एरिया का काम उनके लिए कोई नया नहीं था. रिया के लिए ये एक्सपीरियंस इसलिए भी ज्यादा तकलीफ देने वाला था, क्योंकि उनके पिता का सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े विवाद में कोई सीधा रोल नहीं था. इसके बावजूद, बेटी के नाम से जुड़ी पहचान का असर उनकी प्रोफेशनली लाइफ पर पड़ा.
रिया ने फराह खान के सामने जिस तरह से अपना दर्द शेयर किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2020 के बाद उनके परिवार को किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा होगा. दरअसल जून, साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती का नाम इस पूरे मामले के सेंटर में आ गया था. इसके बाद, उनके खिलाफ कई तरह की जांच हुईं और मीडिया में भी उन्हें लगातार घेरा गया.
रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ड्रग्स से जुड़ी जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था. उस समय का असर रिया के करियर पर भी पड़ा. रिया ने हाल में अलग-अलग बातचीत में बताया है कि साल 2020 के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया था. उनके भाई शोविक को भी नौकरी ढूंढने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. दोनों ने बाद में अपना कपड़ों का बिजनेस शुरू किया. रिया ने बताया कि ये बिजनेस उनकी पहली पसंद नहीं था, बल्कि उस वक्त हालात ने उन्हें कुछ नया शुरू करने के लिए मजबूर किया.
इस दौरान रिया ने ये भी बताया है कि उस दौर से बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं था. हाल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि साल 2020 के बाद का ट्रॉमा आज भी उनकी जिंदगी का हिस्सा है. उनके भाई शोविक ने भी मेंटल स्ट्रैस और उससे निपटने के लिए थेरेपी लेने की बात बताई थी. रिया की बाते सुनने के बाद पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद उनके परिवार के लिए सिर्फ कुछ महीनों की परेशानी नहीं था. इसका असर उनके काम, रिश्तों और मेंटली भी पड़ा.