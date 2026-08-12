जेल के लोग ज्यादा अच्छे थे... रिया चक्रवर्ती ने आखिर क्यों कहा ऐसा? सलाखों में बिताई रातों के बारे में और क्या बोलीं

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत और जेल जाने से जुड़े विवाद पर बात की है.एक्ट्रेस ने बताया है कि जब भी वह कमरे में आती थी, उनके आसपास के लोग हंसना-मजाक करना बंद कर दते हैं. एक्ट्रेस ने कॉमेडियन तन्मय भट्ट के यूट्यूब वीडियो पर नजर आई थी. उस दौरान उन्होंने अपने उस समय के बारे में बात की थी.
वीडियो में तन्मय अपने AIB विवाद को याद किया था. विवाद के दौरान उनके साथ लोग कैसा बर्ताव करते थे. रिया ने भी अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए बताया कि 'मेरे साथ ऐसा होता था अगर मैं किसी ग्रुप में जाती हूं वो लोग अगर हंसी-मजाक कर रहे होते हैं मैं वहां आती, तो अचानक उनका बात करने का तरीका बदल जाता है, इसके बाद लोग बोलते हेयर रिया कैसी हो' उनका लहजा काफी नकली लगता है.
रिया ने कॉमेडियन तन्मय भट्ट के यूट्यूब चैनल पर रिया से सवाल करते हैं जेल में लोग टाइम पास कैसे करते हैं. इसके जवाब में रिया बोलती है कि जेल में लोग गाना गाते हैं, नाचते हैं और ठेचा बनाते हैं. रिया ने बताया है कि जेल के अंदर लोग बाहर के लोगों से बेहतर हैं. एक्ट्रेस ने बताया है कि अंडर ट्रायल जेल में बेगुनाह हैं. वहां पर कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है. हर कोई बराबर होता है. वहां पर लोगों का नाम नहीं नंबर होता है. इसके अलावा रिया ने मजाकिया अंदाज में बताया है कि वह जेल के अनुभव पर किताब लिख रही हैं. जब उनसे किताब का नाम पूछा- तो उन्होंने मजाक में बोला- किताब का नाम चुड़ैल का बदला. तन्मय के शो में रिया के जेल एक्सपीरियंस पर मजाक कर रहे होते हैं. ऐसे में रिया बोलती है कि अच्छा है तुम लोगों को मेरे ट्रॉमा पर मजा आ रहा है.
साल 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एक्ट्रेस को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था. एक्ट्रेस को मारिजुआना सप्लाई करने के लिए NCB ने गिरफ्तार किया. जिस वजह से रिया को 27 दिन तक जेल में रहना पड़ा था.
रिया रियलिटी शो द ट्रेटर्स 2 में नजर आएंगी. शो 13 अगस्त को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा. इस सीजन को भी करण जौहर ही होस्ट करें. रिया के अलावा शो में श्वेता तिवारी, मुनव्वर फारूकी, मल्लिका शेरावत, शालिनी पासी, क्रिस्टल डिसूजा, अभिषेक मल्हान, रणवीर बरार, दलीप ताहिल, आदित्य कुलश्रेष्ठ, सौंदस मौफकीर, शाहनील गिल, साहिल सलाथिया और पारुल गुलाटी नजर आएंगे.