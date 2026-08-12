जेल के लोग ज्यादा अच्छे थे... रिया चक्रवर्ती ने आखिर क्यों कहा ऐसा? सलाखों में बिताई रातों के बारे में और क्या बोलीं

रिया ने कॉमेडियन तन्मय भट्ट के यूट्यूब चैनल पर रिया से सवाल करते हैं जेल में लोग टाइम पास कैसे करते हैं. इसके जवाब में रिया बोलती है कि जेल में लोग गाना गाते हैं, नाचते हैं और ठेचा बनाते हैं. रिया ने बताया है कि जेल के अंदर लोग बाहर के लोगों से बेहतर हैं. एक्ट्रेस ने बताया है कि अंडर ट्रायल जेल में बेगुनाह हैं. वहां पर कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है. हर कोई बराबर होता है. वहां पर लोगों का नाम नहीं नंबर होता है. इसके अलावा रिया ने मजाकिया अंदाज में बताया है कि वह जेल के अनुभव पर किताब लिख रही हैं. जब उनसे किताब का नाम पूछा- तो उन्होंने मजाक में बोला- किताब का नाम चुड़ैल का बदला. तन्मय के शो में रिया के जेल एक्सपीरियंस पर मजाक कर रहे होते हैं. ऐसे में रिया बोलती है कि अच्छा है तुम लोगों को मेरे ट्रॉमा पर मजा आ रहा है.