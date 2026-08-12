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जेल के लोग ज्यादा अच्छे थे... रिया चक्रवर्ती ने आखिर क्यों कहा ऐसा? सलाखों में बिताई रातों के बारे में और क्या बोलीं

Rhea Chakraborty: रिया चक्रवर्ती ने जेल के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है. एक्ट्रेस ने बताया है कि उनके साथ जेल में कैसा व्यवहार किया जाता था.

Written ByShilpa
Published: Aug 12, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:24 PM IST
जेल के लोग ज्यादा अच्छे थे... रिया चक्रवर्ती ने आखिर क्यों कहा ऐसा? सलाखों में बिताई रातों के बारे में और क्या बोलीं

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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