सुशांत केस के बाद रिया चक्रवर्ती के परिवार पर टूटा था मुसीबतों का पहाड़, पिता को भी गंवानी पड़ी थी नौकरी; बोलीं- 'सरनेम की वजह से...'

Rhea Chakraborty: बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती अब अपनी लाइफ का दूसरा चैप्टर जी रही हैं. दिग्गज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस और ड्रग केस में नाम आने के बाद एक्ट्रेस और उनका परिवार बीते कई सालों तक काफी मुश्किलों में रहा. इसी बीच अब हाल ही में एक्ट्रेस ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि साल 2020 उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर था, जिसने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह बदलकर रख दिया था.
रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान के यूट्यूब व्लॉग में अपनी जिंदगी के कठिन दौर के बारे में बात की. रिया ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हुई कानूनी कार्रवाई और मीडिया ट्रायल का असर उनके परिवार पर बहुत बुरा पड़ा. उन्होंने बताया कि उनके पिता, इंद्रजीत चक्रवर्ती, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और डॉक्टर हैं, को उनकी विवादित छवि के कारण पेशेवर तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा.
रिया के अनुसार, उनके पिता को शहर के एक बहुत बड़े अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर एक शानदार नौकरी मिली थी. हालांकि, जब अस्पताल प्रबंधन को उनके सरनेम और रिया के साथ उनके रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत अपना फैसला बदल लिया. अस्पताल ने उनसे कहा, 'सॉरी, आप रिया चक्रवर्ती के पिता हैं, इसलिए आप यहां काम नहीं कर सकते.' रिया ने बताया कि उस समय उनके परिवार को न केवल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, बल्कि सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ रहा था.
साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया और उनके भाई शौविक को एनसीबी (NCB) ने ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था. लेकिन हाल ही में अभिनेत्री के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. इस साल मार्च में, सीबीआई (CBI) ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और रिया चक्रवर्ती को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए क्लीन चिट दे दी है. रिया ने पहले के इंटरव्यू में यह भी स्वीकार किया था कि इस पूरी घटना ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला और वह पीटीएसडी (PTSD) से जूझ रही थीं.
रिया चक्रवर्ती के वर्कफ्रंट की बात करें तो फिलहाल एक्ट्रेस रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 में नजर आ रही हैं. इस शो के दौरान भी उन्हें अपने पुराने विवादों का सामना करना पड़ा. शो की एक अन्य कंटेस्टेंट मल्लिका शेरावत ने रिया के जेल जाने के अनुभव पर तंज कसते हुए इसे उनका 'कमबैक' कहा था. रिया ने इस टिप्पणी को काफी व्यक्तिगत बताया और कहा कि मल्लिका की बात मुनव्वर फारुकी की टिप्पणी से भी ज्यादा आहत करने वाली थी. 'द ट्रेटर्स' में रिया के साथ श्वेता तिवारी, मल्लिका शेरावत और मुनव्वर फारुकी जैसे कई बड़े सितारे शामिल हैं.