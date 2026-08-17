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सुशांत केस के बाद रिया चक्रवर्ती के परिवार पर टूटा था मुसीबतों का पहाड़, पिता को भी गंवानी पड़ी थी नौकरी; बोलीं- 'सरनेम की वजह से...'

Rhea Chakraborty: बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में खुलासा किया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके भाई को किसी ने जॉब नहीं दी. इतना ही नहीं, उनके पिता को भी अस्पताल में मिली बड़ी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था. इसे सोसाइटी ने भी स्वीकार नहीं किया था. आइए जानते हैं पूरा मामला-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 17, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:41 PM IST
सुशांत केस के बाद रिया चक्रवर्ती के परिवार पर टूटा था मुसीबतों का पहाड़, पिता को भी गंवानी पड़ी थी नौकरी; बोलीं- 'सरनेम की वजह से...'
Image Credit: बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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