Rhea Chakraborty: ना कोई फिल्म, ना कोई गाना फिर भी हर दिन फैशन है दिखाना, एक्ट्रेस का शौक विदेशों में वेकेशन के नाम पर खूब पैसे उड़ाना

Rhea Chakraborty New Year Photos: सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput Death) ने एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को सुर्खियों में ला दिया है. रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty Photos) जिन्हें कई सालों से ना कोई फिल्म मिली है ना ही कोई विज्ञापन. वही रिया (Rhea Chakraborty New Photo) वेकेशन के नाम पर विदेशों में खूब खर्चे करती हुई नजर आती हैं. हाल ही में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty New Year) न्यू ईयर वेकेशन के लिए विदेश गई थीं, और वहां से एक्ट्रेस ने बोल्ड अंदाज वाला फोटो शेयर किया था. रिया (Rhea Chakraborty Instagram) की लेटेस्ट फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल तो हुई लेकिन साथ ही वह खूब ट्रोल भी हुईं.

रिया चक्रवर्ती ने नए साल पर दिखाया बोल्ड अंदाज

रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने साल 2023 के पहले दिन अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ग्लैमरस तस्वीर शेयर की थी. फोटो में एक्ट्रेस समंदर किनारे रेत पर बैठी नजर आ रही हैं, रिया ने ब्लैक कलर की ढीली-ढाली वन पीस ड्रेस कैरी की है. खुले बालों में समंदर की तरफ देखते हुए रिया चक्रवर्ती ने कैमरे के लिए पोज किया है. रिया चक्रवर्ती ने फोटो के साथ कैप्शन लिखा, साल 2023 की तरफ देख रही हूं.

रिया चक्रवर्ती हुईं सोशल मीडिया पर ट्रोल

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस के रीओपन होने के बाद फिर से रिया चक्रवर्ती नेटीजन्स के निशाने पर आ गई हैं. रिया (Rhea Chakraborty Instagram) की न्यू ईयर फोटो पर भी लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. रिया को बुरा-भला कहते हुए एक नेटीजन ने तो उन्हें कंजरी तो एक ने उन्हें डायन बता दिया है. रिया चक्रवर्ती की फोटो पर एक यूजर ने लिखा, जेल जाने का टाइम आ गया है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं