क्या जूही चावला थीं DDLJ का हिस्सा? 30 साल बाद वायरल हुआ BTS वीडियो, SRK संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग

‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी रोमांस का नया चेहरा बन गया था. आज भी फिल्म के गाने, डायलॉग और राज-सिमरन की लव स्टोरी लोगों की जुबान पर रहती है. लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ा एक ऐसा बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने फैंस को पूरी तरह से चौंका दिया है. सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो में जूही चावला भी नजर आ रही हैं और लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में वो DDLJ का हिस्सा थीं?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पुराने क्लिप में फिल्म के सेट का एक मजेदार और बेहद दिलचस्प सीन देखने को मिलता है. इस वीडियो में शाहरुख खान, जूही चावला और फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा कैमरे के पीछे कुछ बातचीत करते और हंसी-मजाक करते नजर आते हैं.

जूही भी थीं DDLJ का हिस्सा?

फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ के इस वायरल वीडियो कि खास बात ये है कि इसमें करण जौहर भी दिखाई देते हैं, जो उस वक्त फिल्म की टीम का हिस्सा थे. वीडियो में शूटिंग के दौरान का हल्का-फुल्का माहौल साफ नजर आता है, जहां सभी काफी रिलैक्स मूड में काजोल के सीन की तैयारी कर रहे होते हैं. फैंस के लिए ये वीडियो किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि इसमें DDLJ के सेट की वो झलक देखने को मिलती है जो पहले कभी सामने नहीं आई.

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शाहरुख का मजाकिया अंदाज

इस वायरल वीडियो का सबसे प्यारा पल तब आता है, जब सेट पर मौजूद एक शख्स शाहरुख खान से पूछता है कि क्या वो दूसरी टोपी पहनना चाहेंगे. इस पर शाहरुख मजाकिया अंदाज में जवाब देते हैं कि वो वही टोपी शेयर कर लेंगे जो जूही चावला ने पहनी हुई है. ये सुनते ही वहां मौजूद लोग हंस पड़ते हैं. इस छोटे से पल ने फैंस का दिल जीत लिया.

शाहरुख-जूही केमिस्ट्री

DDLJ के इस वीडियो को देखकर लोगों का कहना है कि शाहरुख और जूही की ऑफस्क्रीन बॉन्डिंग हमेशा से बेहद शानदार रही है और यही वजह है कि उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री भी इतनी नेचुरल लगती है. हालांकि, जूही चावला फिल्म का ऑफिशियली पार्टि नहीं थीं, लेकिन सेट पर उन्हें देखकर फैंस सरप्राइज जरूर हो गए.

क्यों DDLJ ने नहीं करना चाहते थे शाहरुख?

फिल्म DDLJ ने शाहरुख खान को बॉलीवुड का ‘किंग ऑफ रोमांस’ बनाया है, लेकिन शुरुआत में वो इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं थे. खबरों के मुताबिक, शाहरुख रोमांटिक रोल करने से बचना चाहते थे. उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा था, तब उनकी उम्र करीब 26 साल थी और उन्हें लगता था कि वो रोमांटिक हीरो की इमेज में फिट नहीं बैठते. शाहरुख उस समय कुछ अलग और इंटेंस कैरेक्टर करना चाहते थे. लेकिन आदित्य चोपड़ा को भरोसा था कि राज के किरदार के लिए शाहरुख ही सबसे सही ऑप्शन हैं. काफी समझाने के बाद आखिरकार शाहरुख इस फिल्म के लिए तैयार हो गए.

अब वायरल हो रहा ये BTS वीडियो फैंस के लिए पुरानी यादों को फिर से ताजा कर रहा है. लोग सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए शाहरुख खान और जूही चावला की दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि 90 के दशक की फिल्मों का चार्म ही अलग था, जहां कलाकारों के बीच सच्ची दोस्ती और कमाल की बॉन्डिंग देखने को मिलती थी.