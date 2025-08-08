वो एक्टर, जिसकी आधी से ज्यादा फिल्में फ्लॉप, फिर भी 400 करोड़ का है मालिक
वो एक्टर, जिसकी आधी से ज्यादा फिल्में फ्लॉप, फिर भी 400 करोड़ का है मालिक

इस एक्टर ने फिल्मों से ज्यादा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से 400 करोड़ रुपये की संपत्ति बनाई है. उनका रेस्टोरेंट चेन, प्रोडक्शन हाउस और डिजिटल वेंचर उनकी कमाई के प्रमुख स्रोत हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 12:29 PM IST
वो एक्टर, जिसकी आधी से ज्यादा फिल्में फ्लॉप, फिर भी 400 करोड़ का है मालिक

बात जब भी देओल परिवार के बारे में हो, तो अक्सर सबकी नजर सनी देओल के एक्शन से भरपूर करियर या बॉबी देओल पर होती है. लेकिन यहां हम किसी और देओल की बात कर रहे हैं. हम उस देओल की बात कर रहे हैं बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय कहे जाने वाले ऑफबीट हीरो अभय देओल ने चुपचाप एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया है. मिलिए अभय देओल से, जिनके चचेरे भाई ने 400 करोड़ रुपये की संपत्ति बनाई है.यह नेटवर्थ उनके देओल परिवार के कई बड़े सितारों को भी पीछे छोड़ देती है. अपनी सिलेक्टिव फिल्मों और आर्टिस्टिक इमेज के लिए मशहूर अभय ने असली दौलत फिल्मों से ज्यादा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से बनाई है.

फिल्मों से ज्यादा बिजनेस में कमाई

अभय देओल की कमाई का सबसे बड़ा राज उनकी डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्सेज हैं. उनका लग्जरी रेस्टोरेंट चेन ‘The Fatty Cow’ कई शहरों में फैला हुआ है, जो उन्हें लगातार पैसिव इनकम देता है. उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस Forbidden Films भी शुरू किया है, जिससे उन्हें फिल्मों के क्रिएटिव और फाइनेंशियल दोनों हिस्सों में फायदा होता है. इसके अलावा, अभय का डिजिटल वेंचर “Abhay Deol Presents” इंडी फिल्मों की खरीद और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो ओटीटी के बूम के बीच तेजी से बढ़ रहा है.

अभय देओल के पास मुंबई, गोवा, लॉस एंजिलिस और लंदन में हाई-वैल्यू प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है. इसके साथ ही वे स्टार्टअप्स, सस्टेनेबल एनर्जी कंपनियों और स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं. यह लॉन्ग-टर्म और ग्रीन इन्वेस्टमेंट उनकी नेटवर्थ को मजबूत बनाते हैं. ब्रांड एंडोर्समेंट भी उनकी इनकम का अहम हिस्सा है. Ray-Ban, L’Oreal Men और Tissot जैसे ब्रांड्स से वे 1-2 करोड़ रुपये प्रति डील कमाते हैं. वहीं फिल्मों से उनका फीस स्ट्रक्चर करीब 3-4 करोड़ रुपये प्रति प्रोजेक्ट है.

लग्जरी गाड़ियों के शौक़ीन

अभय देओल अपनी प्राइवेट लाइफ और इंडी सिनेमा के सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं. उनके गैर-फिल्मी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स ने उन्हें वह फाइनेंशियल फ्रीडम दी है, जिससे वे बॉलीवुड की रेस से दूर रहकर भी सफल हैं. उनके गैर-भड़कीले लेकिन लग्जरी शौक में Audi Q7, Mercedes G-Class, और Jaguar XF जैसी गाड़ियां शामिल हैं. देओल परिवार के बाकी सितारों की तुलना में अभय ने यह साबित कर दिया है कि रियल वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ स्टारडम नहीं, बल्कि स्मार्ट बिजनेस और डिसिप्लिन सबसे जरूरी है.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

Abhay Deol

Trending news

