'सब कुछ लोगों के...'सुधीर दलवी की आर्थिक मदद करने पर ट्रोल हुईं रिद्धिमा कपूर, अब दिया मुंहतोड़ जवाब

Riddhima Kapoor On Trolling: रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी लगातार ट्रोल हो रही थीं. जिसके पीछे की वजह सुधीर दलवी को आर्थिक सपोर्ट देकर लोगों को इस बात की जानकारी देना था. जिसके बाद लोगों को निशाने पर आ गईं और लोग उन्हें ट्रोल करने लगे. कई लोगों ने कहा वायरल पोस्ट के नीचे कमेंट करना और आर्थिक मदद की बात कहना उनका एक दिखावा था. जिसके बाद अब रिद्धिमा कपूर ने चुप्पी तोड़ी और ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया.

ट्रोलर्स को रिद्धिमा का जवाब

रिद्धिमा कपूर ने लगातार ट्रोलिंग के बाद कहा कि 'सब कुछ लोगों के नजरिए पर डिपेंड करता है. कुछ चीजें मदद करने के लिए भी होती हैं. किसी की मदद करना, अपनी हैसियत के अनुसार सबसे बड़ा आशीर्वाद है.' रिद्धिमा का ये कमेंट जवाब के तौर पर देखा जा रहा है.

29 अक्टूबर को आई भर्ती होने की खबर

दरअसल, सुधीर ने 'शिरडी के साईं बाबा' मूवी में साईं बाबा का किरदार निभाया था. ऐसे में एक्टर के 29 अक्टूबर को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई. हालांकि एक्टर 8 अक्टूबर से ही अस्पताल में भर्ती हैं. लेकिन, ये खबर 29 तारीख को सामने आई. कहा जा रहा है कि सुधीर सेप्सिस बीमारी से जूझ रहे हैं. उनके इलाज में अभी तक 10 लाख से ज्यादा खर्च हो चुका है और डॉक्टरों के मुताबिक इलाज में कुल 15 लाख लगेंगे. जिसके बाद परिवार लगातार लोगों से आर्थिक सहायता मांग रहा है.

मदद करते ही हुईं ट्रोल

विरल भयानी के सुधीर दलवी के पोस्ट पर रिद्धिमा कपूर ने जैसे ही कमेंट किया तो वो लोगों की नजरों में आ गई. इन्होंने लिखा था- 'हो गया, आपके जल्द ठीक होने की दुआ करते हैं. इसी के बाद लोग ट्रोल करने लगे.' आपको बता दें, 'शिरडी के साईं बाबा' में भगवान साईं बाबा का रोल के अलावा कई और रोल एक्टर ने निभाए. जिसमें टीवी सीरियल 'रामायण' में ऋषि वशिष्ठ का किरदार भी अहम है. ये आखिरी बार 2006 के शो 'वो हुए नाम हमारे' में नजर आए थे.