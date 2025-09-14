Rise and Fall: बेघर होते ही नूरिन शा ने धनश्री वर्मा पर कसा तंज, बोलीं- 'विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो'
Advertisement
trendingNow12922378
Hindi Newsबॉलीवुड

Rise and Fall: बेघर होते ही नूरिन शा ने धनश्री वर्मा पर कसा तंज, बोलीं- 'विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो'

Rise and Fall: बिग बॉस की तर्ज पर बना शो 'राइज एंड फॉल' काफी लाइमलाइट में हैं. इस शो की पहली कंटेस्टेंट नूरिन शा एलीमिनेट हो गई हैं. नूरिन ने बेघर होते-होते धनश्री वर्मा पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि विक्टिम कार्ड खेलना बंद करे. 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 14, 2025, 11:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rise and Fall: बेघर होते ही नूरिन शा ने धनश्री वर्मा पर कसा तंज, बोलीं- 'विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो'

Rise and Fall: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' से पहला कंटेस्टेंट घर से बाहर हो गया है. ये कोई और नहीं, बल्कि नूरिन शा हैं. उन्होंने शो से निकलने से पहले अभिनेत्री और कंटेस्टेंट धनश्री वर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि वह यहां पर विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें. 'राइज एंड फॉल' में नूरिन शा के अलावा आकृति, संगीता और आरुष को भी नामांकित किया गया था, लेकिन फैंस की वोटिंग ने आरुष को बचा लिया. बाकी के तीन कंटेस्टेंट के भाग्य का फैसला पूरी तरह से रूलर्स के हाथों में था. 

रूलर ने नूरिन के खिलाफ किया वोट
वोटिंग के दौरान शो के हर रूलर ने नूरिन के खिलाफ वोट दिया, इससे उनका शो से बाहर जाना तय हो गया. 'राइज एंड फॉल' के घर से निकलने से पहले नूरिन शाह ने धनश्री वर्मा पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, धनश्री, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती. मुझे लगता है कि तुम गेम में सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रही हो, महिला कार्ड खेल रही हो. हमने पहले भी लोगों से ये सुना था. गेम में आने के बाद मुझे यह सही लगा, मैं बस ईमानदारी से आपको ये बता रही हूं." 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नूरीन शा के इस बयान के बाद शो के बाकी कंटेस्टेंट कानाफूसी करने लगे फिर उनमें से कुछ ने नूरीन को गरिमा के साथ बाहर जाने की सलाह दी. नूरीन के जाने के बाद ‘राइज एंड फॉल’ में अब कुछ धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. वैस नूरीन के कमेंट पर धनश्री ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, जिसका फैंस को इंतजार है. शो के हाउस को वर्कर्स और रूलर्स के बीच बांटा गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर कर रहे शो होस्ट
शो में अर्जुन बिजलानी, कुब्रा सैत, संगीता फोगाट, अनाया बांगर, आरुष भोला, और आकृति नेगी वर्कर्स के रूप में संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कीकू शारदा, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण, आहना कुमरा, बाली, नयनदीप रक्षित, अरबाज पटेल, और पवन सिंह रूलर्स के रूप में पेंटहाउस का मजा ले रहे हैं. इस शो को बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं, जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं. यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम हो रहा है. इसे सोनी टीवी चैनल पर रात को 10:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है. (इनपुट- एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Rise and FallDhanashree Verma

Trending news

ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
;