Rise and Fall: बेघर होते ही नूरिन शा ने धनश्री वर्मा पर कसा तंज, बोलीं- 'विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो'

Rise and Fall: बिग बॉस की तर्ज पर बना शो 'राइज एंड फॉल' काफी लाइमलाइट में हैं. इस शो की पहली कंटेस्टेंट नूरिन शा एलीमिनेट हो गई हैं. नूरिन ने बेघर होते-होते धनश्री वर्मा पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि विक्टिम कार्ड खेलना बंद करे.
Rise and Fall: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' से पहला कंटेस्टेंट घर से बाहर हो गया है. ये कोई और नहीं, बल्कि नूरिन शा हैं. उन्होंने शो से निकलने से पहले अभिनेत्री और कंटेस्टेंट धनश्री वर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि वह यहां पर विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें. 'राइज एंड फॉल' में नूरिन शा के अलावा आकृति, संगीता और आरुष को भी नामांकित किया गया था, लेकिन फैंस की वोटिंग ने आरुष को बचा लिया. बाकी के तीन कंटेस्टेंट के भाग्य का फैसला पूरी तरह से रूलर्स के हाथों में था.
रूलर ने नूरिन के खिलाफ किया वोट
वोटिंग के दौरान शो के हर रूलर ने नूरिन के खिलाफ वोट दिया, इससे उनका शो से बाहर जाना तय हो गया. 'राइज एंड फॉल' के घर से निकलने से पहले नूरिन शाह ने धनश्री वर्मा पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, धनश्री, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती. मुझे लगता है कि तुम गेम में सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रही हो, महिला कार्ड खेल रही हो. हमने पहले भी लोगों से ये सुना था. गेम में आने के बाद मुझे यह सही लगा, मैं बस ईमानदारी से आपको ये बता रही हूं."
नूरीन शा के इस बयान के बाद शो के बाकी कंटेस्टेंट कानाफूसी करने लगे फिर उनमें से कुछ ने नूरीन को गरिमा के साथ बाहर जाने की सलाह दी. नूरीन के जाने के बाद ‘राइज एंड फॉल’ में अब कुछ धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. वैस नूरीन के कमेंट पर धनश्री ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, जिसका फैंस को इंतजार है. शो के हाउस को वर्कर्स और रूलर्स के बीच बांटा गया है.
बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर कर रहे शो होस्ट
शो में अर्जुन बिजलानी, कुब्रा सैत, संगीता फोगाट, अनाया बांगर, आरुष भोला, और आकृति नेगी वर्कर्स के रूप में संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कीकू शारदा, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण, आहना कुमरा, बाली, नयनदीप रक्षित, अरबाज पटेल, और पवन सिंह रूलर्स के रूप में पेंटहाउस का मजा ले रहे हैं. इस शो को बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं, जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं. यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम हो रहा है. इसे सोनी टीवी चैनल पर रात को 10:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है. (इनपुट- एजेंसी)
