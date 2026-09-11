Rise and Fall Season 2: वीरेंद्र सहवाग करेंगे OTT डेब्यू, शो के होस्ट के तौर पर फर्स्ट लुक OUT

प्राइम वीडियो अपने पॉपुलर रियलिटी शो राइज एंड फॉल का नया सीजन लेकर आने के लिए तैयार है. मेकर्स ने शो के दूसरे सीजन का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है. इस बार शो में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग शो के नए होस्ट के तौर पर नजर आएंगे.
प्राइम वीडियो ने सोशल मीडिया पर राइज एंड फॉल 2 का ऐलान करते हुए एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वीरेंद्र सहवाग होस्ट के तौर पर नजर आएंगे. क्रिकेट के मैदान पर अपने आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर रहे सहवाग की पहचान उनकी बेबाक बातों के लिए भी है. वह अक्सर बिना घुमाए-फिराए अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में रियलिटी शो के हाई-स्टेक्स फॉर्मेट में उनका यह अंदाज देखने लायक होगा.
प्रोमो में वीरेंद्र सहवाग अपने फेमस मजेदार अंदाज में जिंदगी के उतार-चढ़ाव के बारे में बात करते हैं और फिर दर्शकों को इस रियलिटी शो की अनिश्चितता भरी दुनिया से रूबरू कराते हैं, जहां दांव ऊंचे हैं और कोई भी पोजीशन परमानेंट नहीं है.
पेंटहाउस और बेसमेंट की दो अलग-अलग दुनियाओं में बसे इस गेम में 15 सेलेब्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, रूलर्स और वर्कर्स. जहां रूलर्स पेंटहाउस की सारी सुविधाओं का मजा लेते हैं, वहीं वर्कर्स को बेसमेंट की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. यहां हर फैसला, हर दोस्ती और हर चाल गेम का रुख बदल सकती है. वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि क्रिकेट और रियलिटी शो में समानता यह है कि दोनों के आखिरी तक कुछ भी हो सकता है.
उन्होंने कहा कि जैसे क्रिकेट में आखिरी बॉल तक मैच पलट सकता है, वैसे ही इस शो में भी आखिरी तक कुछ भी हो सकता है और यहां आसानी से जीत नहीं मिलती. वीरेंद्र सहवाग ने कहा, "क्रिकेट ने मुझे एक बात सिखाई है- आखिरी बॉल से पहले कोई मैच जीता नहीं जाता और 'राइज एंड फॉल सीजन 2' इस अनिश्चितता को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है. एक होस्ट के तौर पर मुझे इस गेम की जो बात सबसे ज्यादा एक्साइट करती है, वो ये है कि यहां कोई आसान जीत नहीं है और कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है."
उन्होंने आगे कहा, "हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ टॉप पहुंचना नहीं बल्कि यह जानना है कि वहां कैसे बने रहना है. आपको पता होना चाहिए कि अब अटैक करना है, जब डिफेंड करना है और सबसे जरूरी बात, गेम को कब समझना है, इससे पहले कि वह आपको समझे. पैसे, स्ट्रैटेजी और बदलते इक्वेशन के साथ, आराम की कोई गुंजाइश नहीं है. मैं कंटेस्टेंट्स को गेम में आगे बढ़ते, रिस्क लेते, अलायंस बनाते और यह दिखाते हुए देखने का इंतजार कर रहा हूं कि वे असल में किस चीज से बने हैं." बनिजय एशिया द्वारा प्रोड्यूस किया गया एमएक्स ओरिजिनल 'राइज एंड फॉल सीजन 2' प्राइम वीडियो पर फ्री में स्ट्रीम होगा.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)