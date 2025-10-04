‘कांतारा’ के लिए दिलजीत दोसांझ ने कैंसिल किए सारे शो, तारीफ करते नहीं थक रहे ऋषभ शेट्टी, ‘रेबल’ सॉन्ग के दीवाने हुए लोग

Kantara Rebel Song Hindi Version: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने जब ये ऐलान किया था कि वे कन्नड़ सुपरस्टाप ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ में गाने वाले हैं तो काफी की एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना ही नहीं था. इससे पहले वे नाग अश्विन की फिल्म ‘काल्कि 2898 एडी’ में प्रभास के साथ एक गाना गा चुके थे, जिसको काफी पसंद किया गया था और अब ‘कांतारा चैप्टर 1’ में उनके गाने के चारों तरफ धूम मचा दी.

इस बार एक पंजाबी और एक कन्नड़ कलाकार का साथ आना बड़ी खबर बन गई. दिलजीत ने सोशल मीडिया पर बताया था कि उनका ‘कांतारा’ फिल्म से पर्सनल कनेक्शन है. उन्होंने इस फिल्म में ‘रेबल’ गाने को अपनी आवाज दी हैं, जिसके वीडियो में उनके साथ ऋषभ शेट्टी भी नजर आ रहे हैं. वहीं, अब फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस गाने का हिंदी वर्जन गाया है. इस बारे में बात करते हुए ऋषभ ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि आखिर ये यूनिक कोलैबोरेशन कैसे हुआ?

दिलजीत से ही गवाना चाहते थे ऋषभ

उन्होंने बताया कि वे उस समय कोच्चि में फिल्म के पोस्ट-प्रोडक्शन का काम देख रहे थे और उन्हें लगा कि इस गाने के लिए ऐसा सिंगर चाहिए जो कर्नाटक से न हो और अलग भाषा बोलता हो. ऋषभ ने बताया कि अगले ही दिन उनके दिमाग में दिलजीत दोसांझ का नाम आया, लेकिन वे अचानक उसका नाम भूल गए. बाद में जब उन्होंने रिसर्च की तो उनको लगा ये एक दम सही फैसला है. उन्होंने अपने प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर को कॉन्फ्रेंस कॉल पर बताया कि वे दिलजीत से गाना गवाना चाहते हैं.

वो फेमस सिंगर, जिसकी रातों-रात चमक गई थी किस्मत, 3 गाने गाकर इंडस्ट्री से हुई गायब, 6 लाख लेती थीं फीस, अब हो गई ऐसी हालत

‘कांतारा’ के लिए दिलजीत ने सारे शो कैंसिल

उन्होंने कहा कि दिलजीत जैसी शानदार आवाज ‘बोले रे कांतारा’ गाने के लिए बिल्कुल फिट बैठेगी. सबने तुरंत ही इस सुझाव को मान लिया. ऋषभ ने बताया, “मैंने उनके मैनेजर से संपर्क किया तो पता चला कि दिलजीत ने अपने शोज तक कैंसिल कर दिए और पूरी टीम के साथ दोबारा ‘कांतारा’ देखने गए. उन्हें फिल्म और मेरा काम बेहद पसंद आया था. सिर्फ तीन-चार दिन में ही सब तय हो गया और दिलजीत ने यशराज स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर लिया".

ऋषभ ने दिलजीत की जमकर की तारीफ

रिकॉर्डिंग के बाद दिलजीत ने ऋषभ से अकेले में मिलने की इच्छा जताई. उस बातचीत में दोनों को एहसास हुआ कि कला के अलावा उनके बीच और भी एक गहरी कड़ी है. ऋषभ ने बताया, “दिलजीत ने कहा कि ‘कांतारा’ देखने का एक्सपीरियंस उनकी आस्था से मेल खाता है. जैसे मैं शिव भक्त हूं, वैसे ही वे भी बड़े शिव भक्त हैं. ये किसी दैवीय शक्ति जैसा लग रहा था, जिसने हमें जोड़ा”. ऋषभ मानते हैं कि बी. अजनैश लोकनाथ के इस एंथम को दिलजीत की आवाज ने और ऊंचाई दी.

गाने को खूब किया जा रहा पसंद

उन्होंने बात करते हुए कहा, “दिलजीत की आवाज से गाने में बहुत पॉजिटिविटी और एनर्जी आई है. वे खुद भी इसे गाकर बहुत खुश थे और हम भी. बोले रे कांतारा फिल्म के बेहद खास सीक्वेंस का हिस्सा है और इसका प्लेसमेंट स्क्रीन पर शानदार दिखता है. ये सहयोग दर्शकों के लिए एक यादगार एक्सपीरियंस बनने वाला है”. बता दें, इस गाने को भी खूब पसंद किया जा रहा है. गाने के वीडियो पर अब तक करोड़ों व्यूज आ चुके हैं. ऋषभ और दिलजीत दोनों के फैंस इसको बार-बार सुन रहे हैं.