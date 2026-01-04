तेलुगु के बाद अब हिंदी में रिलीज होगी 'शम्भाला', ऋषभ शेट्टी ने लॉन्च किया फिल्म का ट्रेलर

Advertisement
Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 04, 2026, 06:12 PM IST
भारतीय सिनेमा हमेशा से ही ऐसे विषयों से दर्शकों को जोड़ता आया है जो रहस्य, आस्था और विज्ञान को एक साथ पेश करते हैं. ऐसी ही एक तेलुगु फिल्म 'शम्भाला' अब हिंदी दर्शकों के सामने आने वाली है. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता-निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने रविवार को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है. 

ऋषभ शेट्टी ने फिल्म का ट्रेलर किया लॉन्च

ट्रेलर की शुरुआत ही दर्शकों को एक अलग दुनिया में ले जाती है. इसमें दिखाया गया है कि एक गांव के आसमान से अचानक एक विशाल चट्टान गिरती है, और उसके बाद वहां अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं. गांव के लोग डर और अंधविश्वास के घेरे में फंस जाते हैं. ट्रेलर में गांव के रहस्यमयी माहौल को बेहद प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है, जहां रात के समय जंगलों और खेतों में अचानक हुई घटनाएं दर्शकों के दिलों की धड़कनों को तेज कर देती हैं.

कहानी में आदि साई कुमार की एंट्री होती है, जो विक्रम का किरदार निभा रहे हैं. उनका किरदार एक जियो-साइंटिस्ट का है, जो हर सवाल का जवाब खोजने के लिए विज्ञान का सहारा लेता है. ट्रेलर में देखा जा सकता है कि विक्रम हर घटना का तर्क खोजने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसके सामने अलौकिक घटनाएं आती हैं, तब उसके लिए सच तक पहुंचना आसान नहीं होता. ट्रेलर का बैकग्राउंड स्कोर और रहस्यमयी साउंड्स इस अनुभव को और रोमांचक बनाते हैं.

हिंदी में रिलीज होगी 'शम्भाला'

फिल्म के निर्देशक युगंधर मुनि ने पारंपरिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर एक ऐसी दुनिया बनाई है, जो देखने में रोमांचक और चुनौतीपूर्ण है. उनका मकसद सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करना है कि क्या हर अनजानी घटना अलौकिक होती है या इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक कारण छिपा होता है.

'शम्भाला' में मुख्य भूमिका में आदि साई कुमार के अलावा, अर्चना अय्यर भी दिखाई देंगी. इसके अलावा, स्वासिका विजय, अन्नपूर्णम्मा, रवि वर्मा, मीसाला लक्ष्मण, शिजू मेनन, हर्षवर्धन, शिवा कार्तिक और शैलजा प्रिया जैसे अनुभवी कलाकार फिल्म में अहम भूमिकाओं में हैं. तेलुगु वर्जन में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने वाली फिल्म 'शम्भाला' अब 9 जनवरी को हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में आएगी.

