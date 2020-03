Entertainment News: सोशल मीडिया यूजर ने Rishi Kapoor से पूछा, 'दारू का कोटा फुल है ना', एक्टर ने दिया मुंहतोड़ जवाब

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) से सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें चिढ़ाते हुए यह पूछ लिया कि Coronavirus के मद्देनजर 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान उनका 'दारू का कोटा फुल है ना'. इस पर अभिनेता बुरी तरह से भड़क उठे.

यह सब तब शुरू हुआ जब ऋषि (Rishi Kapoor) ने लॉकडाउन पर अपनी राय पोस्ट की. उन्होंने कहा, "सबके लिए एक, एक के लिए सब. आइए हम वो करें जो हमें करना है. हमारे पास कोई विकल्प नहीं है. हम सभी एक-दूसरे को व्यस्त रखेंगे और आने वाले समय के लिए मनोरंजन करेंगे. कोई चिंता नहीं. कोई घबराहट नहीं. साला इसको भी देख लेंगे. प्रधानमंत्री जी चिंता मत कीजिए. हम आपके साथ हैं! जय हिंद."

ANYONE CRACKING JOKES ABOUT MY COUNTRY OR ON MY LIFESTYLE, WILL BE DELETED. BE AWARE AND WARNED. THIS IS A SERIOUS MATTER. HELP US TO TIDE OVER THE SITUATION.

— Rishi Kapoor (@chintskap) March 24, 2020