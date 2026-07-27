कहां है ऋषि कपूर का ये को-स्टार? 23 साल पहले इंडस्ट्री से अचानक हुआ था गायब, क्यों खोज रहीं सोमी अली?

हिंदी सिनेमा में कई ऐसे सितारे हुए हैं, जिन्होंने जिन्होंने शुरुआत में पहचान बनाई, लेकिन समय के साथ काम की कमी, संघर्ष और हालात ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया.आज हम आपको ऐसे ही एक स्टार के बारे में बताएंगे, जो सालों से लापता है.
हम जिस बॉलीवुड एक्टर की बात कर रहे हैं, उसका नाम है-राज किरण. राज लगभग 23 सालों से गायब हैं. वहीं, अब एक बार फिर एक्ट्रेस सोमी अली ने उन्हें खोजने की अपील करते हुए सोशल मीडिया पर नया पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने लोगों से राज किरण के बारे में कोई भी पक्की जानकारी मिलने पर सामने आने की गुजारिश की है.
बता दें कि पहले भी सोमी अली कई बार राज किरण को लेकर पोस्ट कर चुकी हैं. एक्ट्रेस का कहना है कि वह पिछले 16 सालों से अभिनेता की तलाश कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला. जबकि एक्टर 23 सालों से लापता हैं.
सोमी अली लिखती हैं, मैंने राज किरण के परिवार के लगभग हर सदस्य से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी से भी ऐसी जानकारी नहीं मिली जिससे उनकी तलाश आगे बढ़ सके. साथ ही सोमी ने खुलासा किया कि यह सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर से किया गया वादा भी है. उन्होंने लिखा, 'एक शूटिंग के दौरान और ऋषि कपूर के निधन से पहले उन्होंने उनसे वादा किया था कि वह राज किरण की तलाश कभी नहीं छोड़ेंगी.'
उन्होंने लिखा, 'इस वादे को निभाते हुए मैं पिछले 16 सालों से लगातार कोशिश कर रही हैं. प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स ने को पते दिए गए वहां वह खुद पहुंचीं. वो न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट तक गईं, जहां उन्हें बताया गया कि वहां राज किरण कभी नहीं रहे. हालांकि, उनके भाई गोबिंद और उनका परिवार कई साल तक उसी पते पर रहता था.'
सोमी अली ने यह भी कहा, 'उन्हें आज भी चिंता है कि कहीं राज किरण किसी परेशानी में तो नहीं हैं या उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें कहीं रखा तो नहीं गया है.' इस पोस्ट में उन्होंने लोगों से अपील भी की कि अगर किसी के पास राज किरण के से जुड़ी कोई जानकारी हो, चाहे वह किसी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की हो या किसी घर की तो वह उनसे संपर्क करे. सही जानकारी देने वाले को इनाम भी दिया जाएगा.'
बता दें कि राज किरण 1980 और 1990 के दशक में बॉलीवुड का जाना-पहचाना चेहरा थे. उन्होंने बीआर इशारा की फिल्म कागज की नाओ' से अपने करियर की शुरुआत साल 1975 में हुई. इसके बाद 75 से लेकर 90 तक राज किरण 100 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए. 80 के दशक में राज किरण (Raj Kiran) इंडस्ट्री में काफी ज्यादा एक्टिव थे. 'कर्ज', 'घर हो तो ऐसा', 'तेरी मेहरबानियां' और 'बुलंदी' जैसी तमाम फिल्मों ने राज किरण को शोहरत दिला दी थी. इस दौर में राज किरण की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि वो हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था.लेकिन वो कहते हैं....सूरज भी ढलता है...ठीक उसी तरह राज किरण ने अपनी लाइफ में वो दौर भी देखा जब उन्हें काम मिलना कम हो गया था. आखिरी बार राज किरण को साल 1994 में 'वारिस' और शेखर सुमन के एक सीरियल 'रिपोर्टर' में देखा गया था. इसके बाद साल 2003 से वे लापता हो गए.
कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि राज किरण डिप्रेशन का शिकार हो गए थे. बढ़ते तनाव की वजह से उनकी निजी लाइफ काफी ज्यादा प्रभावित हो रही थी. इसके बाद वो अचानक गुमनाम हो गए. उन्हें गुमनाम हुए 23 साल बीत गए हैं. मिड डे ने राज किरन की बेटी से इसे लेकर बातचीत की थी. तब बेटी ने कहा था कि वो निजी किस्म के इंसान थे. हालांकि एक्टर के लापता होने की बाद परिवार ने कई साल तक छिपा कर रखी.
राज किरण ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के अच्छे दोस्त थे. दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में भी काम किया है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि साल 2011 में ऋषि कपूर को जब राज किरण की मौत की अफवाह मिली तो उन्होंने राज किरण के भाई से संपर्क किया. गोविंद मेहतानी से ऋषि ने एक्टर का पता लिया और तलाश करने निकल पड़े. कहा जाता है कि ऋषि कपूर को पता चला था कि राज किरण उस वक्त अमेरिका के एक पागलखाने में हैं. वहीं दीप्ति नवल ने भी शॉकिंग खुलासा किया था. दीप्ति ने दावा किया था कि उन्होंने राज किरण को अमेरिका में टैक्सी चलाते हुए देखा था. हालांकि राज किरण इस वक्त कहां है ये किसी को भी जानकारी नहीं है.