46 साल पुरानी वो फ्लॉप फिल्म... जो टीवी पर रिलीज होते ही बनी कल्ट क्लासिक, आज भी लोगों की वॉच लिस्ट में है शामिल

बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही है. बाद में जब फिल्म टीवी पर आई तो फिल्म लोगों को काफी पसंद आई. फिल्म के गाने और कहानी को कई जनरेशन ने पसंद किया. आज हम ऋषि कपूर की ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बताएंगे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप हुई लेकिन टीवी पर आने के बाद फिल्म कल्ट साबित हुई.

फ्लॉप फिल्म

ऋषि कपूर ने साल 1973 में फिल्म बॉबी से अपना डेब्यू किया था. फिल्म का म्यूजिक और गानें आज भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं. ऋषि कपूर का स्वेटर लुक और मासूमियत ने उस समय लाखों दिलों पर राज किया. 70 दशक के अंत तक चॉकलेटी ब्वॉय ऋषि कपूर का करियर ढलान पर था, उनकी रोमांटिक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थी. इस दौरान उनकी एक फिल्म रिलीज हुई, जो थिएटर में तो फ्लॉप हुई लेकिन टीवी पर सुपरहिट हुई. आज भी उनकी ये फिल्म कल्ट क्लासिक फिल्म मानी जाती है. साल 1980 में रिलीज फिल्म कर्ज आज भी लोगों को काफी पसंद है.

पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म

सुभाष घई के निर्देशन में बनी फिल्म कर्ज एक रिवेंज थ्रिलर थी. फिल्म पुनर्जन्म पर आधारित थी. फिल्म में ऋषि कपूर ने पॉप स्टार मोंटी का किरदार निभाया था, जो अपनी धुंधली यादों से परेशान था. आज भी फिल्म का गाना 'ओम शांति ओम' को पसंद किया जाता है.

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बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई फिल्म

फिल्म कर्ज भले ही आज एक मास्टरपीस मानी जाती है लेकिन 1980 में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी. क्रिटिक्स ने भी फिल्म की कहानी को अजीब बताकर आलोचना की थी. फिल्म फ्लॉप होने पर ऋषि कपूर को काफी सदमा लगा था. उन्हें फिल्म से उम्मीद थी. फिल्म फ्लॉप होने के बाद उनके आत्मविश्वास पर काफी असर पड़ा था.

फिल्म बनी कल्ट

जब फिल्म कर्ज थिएटर से हटने के बाद टीवी और वीसीआर कैसेट के जरिए लोगों तो पहुंची तो फिल्म को काफी पसंद किया गया था. फिल्म के गाने एक हसीना थी और मैं सोलह बरस की सुपरहिट साबित हुए. फिल्म में सिमी ग्रेवाल के विलेन किरदार को काफी पसंद किया गया. उनकी ये फिल्म बेंचमार्क बन गई, जिसे कई जनरेशन ने पसंद किया.