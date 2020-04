पहले कोरोना, फिर Irrfan Khan और अब Rishi Kapoor का निधन, लोगों ने कहा- '2020 से नफरत हो गई है'

नई दिल्ली: करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले 67 वर्षीय अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) का निधन हो गया है. उनके निधन से पूरे देश में मातम पसर गया है. जो भी ये खबर सुन रहा है उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और कोई भी आसानी से इस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है. बहुत मुश्किल से लोग खुद को संभाल पा रहे हैं. क्योंकि बीते दिन ही बॉलीवुड के महान अभिनेता इरफान खान (Irrfan Khan) के निधन ने सबको सदमा दिया था वहीं लगातार दूसरे दिन ये बड़ा दुख लोगों को किसी पहाड़ सा लग रहा है. अब सोशल मीडिया पर लोग इस साल 2020 पर नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं.

जी हां, पहले कोरोना वायरस का संक्रमण फिर उसके कारण आई मंदी और अब चहेते कलाकारों के निधन की खबर से देशवासी खासे सदमे में हैं. वह लगातार ट्विटर पर साल 2020 को मनहूस बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस साल से उन्हें नफरत हो गई है. देखिए ऐसे ही ट्वीट...

Yesterday #IrrfanKhan And Today #RishiKapoor Sir. 2020 Kya Chahta H Bhai.??? May His Soul Rest In Peace.!!!

T2. 2020 isn't kind... One of finest we ever had Vetran Actor Rishi Kapoor Passed Away RIP #RishiKapoor https://t.co/AnzCWNBpku

This year 2020 is getting worse day on day. Yesterday #irfankhandeath & now its #RishiKapoor . Its really very sad. #RIPRishiKapoor

First #IrfanKhan & then #RishiKapoor Sir, everything is so wrong about 2020

The End of World is definitely near

RIP #RishiKapoor Sir

