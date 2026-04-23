महाराष्ट्र सरकार का बड़ा दांव! अब सड़क सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे रितेश-जेनेलिया, दोनों को बनाया गया MSRTC का ब्रैंड एम्बेसडर

Riteish Genelia MSRTC Brand Ambassador: महाराष्ट्र सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. हिंदी और मराठी सिनेमा के फेमस एक्टर-डायरेक्टर रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया देशमुख को एमएसआरटीसी का ब्रैंड एम्बेसडर बनाया गया है. चलिए बताते हैं इस फैसले के पीछे खास वजह क्या है और इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा.
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Riteish Genelia MSRTC Brand Ambassador: महाराष्ट्र सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक नया कदम उठाया है. लोगों तक सही संदेश पहुंचाने के लिए हिंदी और मराठी सिनेमा के फेमस एक्टर-डायरेक्टर रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया देशमुख को महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी एमएसआरटीसी का ब्रैंड एम्बेसडर बनाया गया है. सरकार को उम्मीद है कि उनकी पॉपुलैरिटी से ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ेंगे और सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लेंगे.
इस फैसले का ऐलाना मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में की गई. इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस मौजूद रहे और उन्होंने खुद रितेश देशमुख को नियुक्ति पत्र सौंपा. इवेंट में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत बाकी मंत्री भी शामिल हुए. माहौल काफी उत्साहित था और इस पहल को लेकर सरकार ने अपनी सोच साफ तौर पर रखी. सोशल मीडिया पर इस इवेंट की कई फोटो वायरल हो रहा है, जिन्हें देखने के बाद उनके फैंस भी उनको बधाई संदेश भेज रहे हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं.
मंत्रालय
एसटी महामंडळाच्या जनजागृती उपक्रमासाठी रितेश-जेनेलिया देशमुख ब्रँड ॲम्बेसेडर
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) आणि परिवहन खात्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 'रस्ता सुरक्षा अभियाना'च्या जनजागृती उपक्रमाला बळकटी देण्यासाठी प्रसिद्ध अभिनेते… pic.twitter.com/l6Y5CdKvRA
— Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) April 22, 2026
सरकार का मानना है कि जब कोई जाना-पहचाना चेहरा किसी सामाजिक काम से जुड़ता है, तो लोगों पर उसका असर ज्यादा होता है. इसी सोच के साथ रितेश देशमुख को इस अभियान से जोड़ा गया है. आने वाले समय में वे सड़क सुरक्षा से जुड़े मैसेज, जागरूकता इवेंट्स और पब्लिक कैंपेन में नजर आएंगे. इससे लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरणा मिलेगी. एमएसआरटीसी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सरकारी बस सेवा मानी जाती है. ये संस्था शहरों से लेकर छोटे कस्बों और दूर-दराज के गांवों तक लोगों को जोड़ने का काम करती है.
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रोज लाखों लोग इसकी बसों में सफर करते हैं. ऐसे में इस सेवा की जिम्मेदारी भी काफी बड़ी है और सरकार चाहती है कि इसकी छवि और बेहतर बने और लोग इसे ज्यादा भरोसे के साथ अपनाएं. राज्य सरकार का मानना है कि अगर किसी बड़े कलाकार या फेमस चेहरे को किसी अभियान से जोड़ा जाता है, तो उसकी पहुंच और असर दोनों बढ़ जाते हैं. यही वजह है कि रितेश को इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया है. इससे न सिर्फ सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि एमएसआरटीसी की सेवाओं के बारे में भी लोगों में भरोसा मजबूत होगा.
कार्यक्रम के दौरान रितेश देशमुख ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कई दिलचस्प बातें शेयर कीं. उन्होंने बताया कि बचपन में वे कई बार राज्य परिवहन की बसों में सफर कर चुके हैं और उन सफरों की यादें आज भी उनके दिल के करीब हैं. इसी वजह से इस संस्था से उनका एक खास जुड़ाव रहा है. उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी को निभाना उनके लिए बहुत गर्व की बात है. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और लोगों तक सही और जरूरी संदेश पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे.
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