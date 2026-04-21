बाप-बेटे की जोड़ी बड़े पर्दे पर रचेगी इतिहास! रितेश-जेनेलिया के छोटे बेटे करने जा रहे डेब्यू, ट्रेलर देख फैंस रह गए हक्के-बक्के

Riteish Deshmukh Son: रितेश देशमुख इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘राजा शिवाजी’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जो अगले महीने रिलीज होने वाली है. इस फिल्म की एक और खास बात ये है कि इस फिल्म से उनका 10 साल का बेटा भी डेब्यू करने जा रहा है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो लोगों का खूब ध्यान भी खींच रहा है. क्या आपने देखा?
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Riteish Deshmukh Son Debut: बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर रितेश देशमुख इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘राजा शिवाजी’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. ये फिल्म उनके लिए सिर्फ एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक बेहद खास भी है. दरअसल, रितेश और जेनेलिया देशमुख के 10 साल के बेटे राहिल इस फिल्म से अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं. फिल्म में राहिल ने छोटे छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाया है. ये उनके करियर का पहला ऑनस्क्रीन रोल है, जिसे लेकर परिवार भी काफी उत्साह है.
फिल्म का ट्रेलर सोमवार को मुंबई में एक खास लॉन्च इवेंट में रिलीज किया गया. ट्रेलर में छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन को दिखाया गया है और साथ ही उनके मन में स्वराज की शुरुआती सोच को भी दिखाने की कोशिश की गई है. राहिल देशमुख इन शुरुआती सीनों में नजर आते हैं. उनकी मासूमियत और किरदार की सादगी ने लोगों का ध्यान खींचा है. ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक शानदार एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रही है, जिसमें इतिहास और भावनाओं का अच्छा मेल है.
इस फिल्म में रितेश देशमुख खुद छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभा रहे हैं, जबकि जेनेलिया देशमुख उनकी पत्नी सईबाई के किरदार में नजर आएंगी. फिल्म में बड़े लेवल पर युद्ध के सीन भी दिखाए गए हैं, जो मुगलों के खिलाफ शिवाजी महाराज के संघर्ष को दिखाते हैं. कहानी में स्वराज की स्थापना के सफर को खास तौर पर दिखाया गया है. फिल्म का स्केल काफी बड़ा रखा गया है और हर सीन में भव्यता नजर आती है, जिससे दर्शकों को एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस मिल सके, जिसे लेकर सभी एक्साइटेड हैं.
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इवेंट के दौरान रितेश देशमुख ने फिल्म से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया. उन्होंने कहा, ‘मैं संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस फिल्म का हिस्सा बनने का फैसला लिया. अभिषेक मेरे साथ एक भाई की तरह खड़े रहे’. उनके इस बयान से साफ दिखा कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि इमोशनली भी बहुत खास है. जेनेलिया देशमुख भी इस मौके पर काफी इमोशनल नजर आईं, क्योंकि वे इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं. राहिल का जन्म साल 2016 में हुआ था.
वे रितेश और जेनेलिया के छोटे बेटे हैं, जबकि उनका बड़ा बेटा रियान देशमुख 2014 में पैदा हुआ था. दोनों बच्चे अक्सर अपने माता-पिता के साथ पब्लिक में नजर आते हैं और मीडिया के साथ उनका बिहेवियर काफी शांत माना जाता है. परिवार सोशल मीडिया पर भी अपनी पर्सनल लाइफ की झलकियां समय-समय पर शेयर करता रहता है, जिससे फैंस उन्हें काफी पसंद करते हैं. रितेश पहले भी अपनी पेरेंटिंग सोच के बारे में बात कर चुके हैं. उन्होंने कहा था, ‘ये पूरी तरह बच्चों पर है कि वे अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं’.
उन्होंने आगे कहा था, ‘ये उनका फैसला है. माता-पिता के तौर पर हमें उन पर अपनी पसंद नहीं थोपनी चाहिए’. फिल्म ‘राजा शिवाजी’ का डायरेक्शन खुद रितेश देशमुख ने किया है. ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनकी विरासत पर आधारित है. फिल्म को ज्योति देशपांडे और जेनेलिया देशमुख ने प्रोड्यूस किया है. इसमें संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेड़ेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोल गुप्ते जैसे कई बड़े कलाकार नजर आएंगे. फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
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