बॉलीवुड के मशहूर कपल रितेश देशमुख और जिनेलिया के बड़े बेटे रियान मंगलवार को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर एक्ट्रेस ने रियान के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर किया.

 

Written By  IANS|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 25, 2025, 05:34 PM IST
रितेश–जेनेलिया के बेटे रियान का जन्मदिन, मां का इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, बोलीं- ‘मैं तुम्हारी…’

एक्ट्रेस जेनेलिया ने बेटे रियान के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनके साथ उन्होंने लिखा, ‘मेरे प्यारे रियान, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो कि हम तुम्हारा पहला जन्मदिन मना रहे थे और आज तुम ग्यारह साल के हो गए...मैं तुम्हें बड़ा होते देख रही हूं कि तुम अपनी सोच, फैसले और राह चुनने के लिए काबिल हो गए हो. अब तुम्हें मेरी उतनी जरूरत नहीं, जितनी पहले रहती थी, लेकिन पता है रियान कि मुझे तुममें क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है? ये कि इतने सारे बदलाव के बावजूद आप फिर भी पीछे मुड़कर देखते हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनी रहूं और यही मेरे लिए सब कुछ है.’

 

एक्ट्रेस ने बेटे पर दिखाया प्यार 
एक्ट्रेस ने बताया कि उनका बेटा रियान उन्हें 'आई' कह कर पुकारता है. एक्ट्रेस ने आगे लिखा, ‘बस ये जानकर ही मेरा दिल भर जाता है कि एक ऐसा प्यारा लड़का है, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूं और वो मुझे 'आई' कहता है. इस बात का ख्याल रखना कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी सपोर्टर, आलोचक रहूंगी, लेकिन हमेशा तुम्हारी 'आई' रहूंगी, जिसकी एक ही इच्छा है कि उसका बेटा अपने सबसे बेहतरीन रूप में बड़ा हो. बाकी कुछ मायने नहीं रखता. जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरे प्यारे बेटे.’

A post shared by Genelia Deshmukh (@geneliad)

 

रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा
बता दें कि रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की पहली मुलाकात साल 2003 में फिल्म 'तुझे मेरी कसम' के सेट पर हुई थी. लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों साल 2012 में वैवाहिक बंधन में बंध गए. इस जोड़ी के दो बच्चे हैं- बड़े बेटे का नाम रियान है और छोटे बच्चे का नाम राहिल है. दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर फनी वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, जिससे दर्शकों के बीच उनकी मौजूदगी बनी रहती है.

IANS

