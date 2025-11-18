Masti 4 OTT Release: थिएटर से पहले लीक हुई ओटीटी डेट, जानें कब और कहां देखें ये फिल्म

Masti 4 OTT Release: बॉलीवुड एक्क्टर रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की फिल्म मस्ती 4 जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. लेकिन थिएटर रिलीज से पहले मेकर्स ने फिल्म की ओटीटी रिलीज और प्लेटफॉर्म का खुलासा कर दिया है. आइए जानते हैं कि कब और कहां ये फिल्म स्ट्रीम होगी.
डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेरी की ये एडल्ट कॉमेडी फिल्म 21, नवंबर को सभी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसमें विवेक ओबेरॉय,रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी अपनी फनी सेंस ऑफ ह्यूमर से दर्शकों को हंसाते हुए नजर आएंगे. मगर थिएटर रिलीज से पहले ही 'मस्ती 4' की ओटीटी रिलीज डेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लीक हो गई. कॉमेडी फिल्म 'मस्ती' की कहानी तीन दोस्तों के आसपास घूमती रहती है, जो अपनी बोरिंग लाइफ में थोड़ा फन करना चाहते हैं.
कब और किस प्लेटफार्म पर होगी रिलीज
खबरों की मानें तो विवेक ओबेरॉय,रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी की फिल्म 'मस्ती 4' नई साल पर 16 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी. वहीं इस फिल्म को फैंस ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर एंजॉय कर सकते हैं. मिलाप मिलन जावेरी की इस एडल्ट फिल्म में आपको कॉमेडी, ड्रामा और एनर्जेटिक म्यूजिक सुनने को मिलेगा. वहीं इस फिल्म की कहानी तीन ऐसे दोस्तों के आसपास घूमती है जो एक दूसरे से हमेशा गुस्सा रहते हैं, और अपनी लाइफ में मस्ती लाने के लिए वो एक साथ आते हैं. लेकिन फिल्म की कहानी में तड़का लगाते हुए डायरेक्टर ने एक गजब का ट्विस्ट एड किया है, जो कि फैंस को कुर्सी से हिलने नहीं देगा.
तुषार कपूर की हुई एंट्री
फिल्म 'मस्ती 4' में विवेक ओबेरॉय,रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी के साथ-साथ इस बार तुषार कपूर भी नजर आने वाले है, जो कि फिल्म में एक विलेन के तौर पर नजर आएंगे. वहीं तुषार कपूर ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए बताया कि 'मैं 'मस्ती 4' में एक रशियन भोजपुरी डॉन बना हूं. जो कि थोड़ा अजीब हरकतें करता है. लेकिन ऐसे किरदार सिर्फ डायरेक्टर मिलाप ही सोच सकते हैं. उन्होंने मुझे अच्छा रोल दिया. ये लीड रोल नहीं है लेकिन बहुत ही अनोखा है.'
