RJ महवश की बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री, डेब्यू फिल्म में पंचायत के सचिव जी संग करेंगी रोमांस, रेमो डिसूजा कर रहे डायरेक्ट

RJ महवश की बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री, डेब्यू फिल्म में 'पंचायत' के सचिव जी संग करेंगी रोमांस, रेमो डिसूजा कर रहे डायरेक्ट

RJ Mahvash-Jitendra Kumar Film: युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश बड़े पर्दे पर छाने के लिए तैयार हैं. महवश रेमो डिसूजा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म से डेब्यू करने वाली हैं. इसमें हसीना पंचायत के सचिव जी यानी जितेंद्र कुमार के साथ नजर आएंगी. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 10, 2025, 06:54 PM IST
आरजे महवश का बॉलीवुड डेब्यू
RJ Mahvash-Jitendra Kumar Film: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरजे महवश जल्द ही बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. हसीना 'पंचायत' के सचिव जी उर्फ जितेंद्र कुमार के संग डेब्यू करने जा रही हैं. इस जोड़ी को कोरियोग्राफर-निर्देशक रेमो डिसूजा पर्दे पर उतारने के लिए तैयार है. महवश की पहली फिल्म 'टेढ़ी है पर मेरी है' होगी. 

इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के तलाक के बाद से आरजे महवश काफी लाइमलाइट में बनी हुई थी और ऐसी अफवाहें भी फैली थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. लेकिन आरजे महवश ने खुद इन सभी अफवाहों को खारिज किया था. लंबे वक्त से सुर्खियों में रहने के बाद अब आखिरकार उनका बॉलीवुड डेब्यू भी तय हो गया है. हसीना की पहली फिल्म 'टेढ़ी है पर मेरी है' है. इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गई है, जिसे रेमो डिसूजा कोरियोग्राफर और डायरेक्टर कर रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लीड रोल में जितेंद्र कुमार और महवश 
कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की इस फिल्म में एक्टर जितेंद्र कुमार और महवश लीड रोल में नजर आएंगे. अपकमिंग फिल्म टेढ़ी है पर मेरी है को प्रदीप सिंह ने लिखा है और जयेश प्रधान ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को नेशनल अवॉर्ड विनर इस्माइल दरबार का म्यूजिक है. फिल्म को ईशान शिल्पी वर्मा, विशाल त्यागी और अनवर अली खान ने कुरी स्टूडियो और शाइशा मोशन पिक्चर्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी.     

रेमो डिसूजा ने की अनाउंसमेंट
इस फिल्म की अनाउंसमेंट एक छोटे से वीडियो के साथ किया गया है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. रेमो डिसूजा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा 'गुलाब और नगमा की मोहब्बत. एक ऐसी मोहब्बत जिसकी जान कम है, लेकिन जुनून ज्यादा है. गुलाब में मोहब्बत की कीड़ा है और नगमा में एक कुदरत का...दिल धड़कता है, कहानी मोड़ लेती है और प्यार अपनी जिद दिखाता है और उसकी जिद में दिल कहता है. प्रजेंट है- टेढ़ी हैं पर मेरी हैं.'

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं.

Rj Mahvash, Jitendra Kumar

