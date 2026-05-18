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क्या दोस्ती से बढ़कर था युजवेंद्र चहल से रिश्ता? आरजे महवश ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी, कहा, 'वो मुश्किल दौर से गुजर...'

RJ Mahvash Breaks Silence: आरजे महवश और युजवेंद्र चहल पिछले काफी समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में माहवश ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. सोशल मीडिया पर फॉलो-अनफॉलो को उन्होंने दोस्ती का हिस्सा बताया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 18, 2026, 09:06 AM IST
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क्या दोस्ती से बढ़कर था युजवेंद्र चहल से रिश्ता? आरजे महवश ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी, कहा, 'वो मुश्किल दौर से गुजर...'

RJ Mahvash Breaks Silence: आरजे महवश और युजवेंद्र चहल पिछले काफी समय से अपने रिश्ते की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हालांकि, दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को प्यार का नाम नहीं दिया और हमेशा एक-दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्त बताया. अब सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को फॉलो और अनफॉलो करने की खबरों के बीच माहवश ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी है.

युजवेंद्र चहल संग रिश्ते पर महवश ने तोड़ी चुप्पी

हाल ही में आरजे महवश ने पिंकविला के पॉडकास्ट में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन दोनों ने एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो क्यों किया था. महवश ने कहा, 'लोगों की आदत होती है छोटी चीजों को बड़ा मुद्दा बना देने की. असल में ये इतनी बड़ी बात नहीं होती. दो दोस्तों के बीच कभी बहस हो जाती है और वे एक-दूसरे को फॉलो या अनफॉलो कर देते हैं, फिर बात वहीं खत्म हो जाती है. जब आप अपने दोस्तों के साथ खुलकर हर तरह की बातें कर सकते हैं, तो मन में कोई नाराजगी भी नहीं रखनी चाहिए. मैं हमेशा उन्हें शुभकामनाएं दूंगी और मेरी दुआएं हमेशा उनके साथ रहेंगी.'

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दोनों के बीच दोस्ती से कुछ ज्यादा?

महवश से आगे पूछा गया कि क्या कभी उनके और चहल के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ था. इस पर उन्होंने कहा, 'ऐसा कभी नहीं था. मैं हमेशा उनकी अच्छी दोस्त रही हूं. उस समय, जब वह अपने अलगाव के दौर से गुजर रहे थे, उन्हें एक सच्चे दोस्त की जरूरत थी. हम सब सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि उनका आईपीएल सीजन अच्छे से निकल जाए. मैं उनके सपोर्ट सिस्टम की तरह उनके साथ खड़ी रही और आगे भी हम पहले की तरह मिलते रहेंगे. मैं हमेशा उनका साथ दूंगी.'

तलाक के बाद बढ़ी थी डेटिंग की अफवाह

बता दें कि युजवेंद्र चहलऔर आरजे महवश का नाम पहली बार तब जुड़ा था, जब क्रिकेटर के धनश्री वर्मा से अलग होने की खबरें सामने आई थीं. दोनों को कई बार साथ स्पॉट किया गया था, जिसके बाद डेटिंग की अफवाह काफी तेज हो गई थी. हालांकि, महवश ने हर बार इन खबरों को गलत बताया है. दोनों लगातार यही कहते रहे कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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