Kangana Ranaut के पक्ष में बोलने पर RJ प्रीतम सिंह के संग हुई मारपीट, जानिए किस पर है आरोप

मुंबई: आरजे और बॉलीवुड कलाकार प्रीतम सिंह (RJ Pritam Singh) को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ट्वीट को रीट्वीट करना और उनके समर्थन में लिखना भारी पड़ गया है. क्योंकि इस ट्विटर पर हुई नोक-झोंक के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में शिवसैनिकों ने प्रीतम सिंह के साथ मारपीट की है.

प्रीतम सिंह (RJ Pritam Singh) का आरोप है कि उनका सोशल मीडिया पर करण सिंह तुली के साथ वाद-विवाद हुआ था उनके साथ इसी मामले को लेकर मारपीट की गई. प्रीतम सिंह का कहना है कि ना केवल उनके साथ मारपीट की गई बल्कि उनकी दुकान पर आकर गाली गलौज भी की गई है.

Culprits who physically assaulted me vandalized my shop abuse me n my parents in front of everyone Karan tuli n his Paltu Richi sethi my life is in danger .I have done my police complaint.this happened only becoz I supported #KanganaRanaut @aajtak @Republic_Bharat @timesofindia pic.twitter.com/c5tET6xpaI

— Pritam Singh (@iampritampyaare) December 28, 2020