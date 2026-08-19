इतिहास रचने जा रही ‘रॉकिंग स्टार’ यश की ‘टॉक्सिक’! 12,000 स्क्रीन्स पर होगी रिलीज; 21 अगस्त से शुरू होगा असली खेल

‘केजीएफ 2’ की बंपर सफलता के बाद रॉकिंग स्टार यश एक बार फिर सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ इस साल की सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में गिनी जा रही है. इस जबरदस्त गैंगस्टर ड्रामा फिल्म का डायरेक्शन गीतू मोहनदास ने किया है. यश के फैंस लंबे समय से उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे थे और अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है. फिल्म को 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में बड़े स्केल पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म की एडवांस बुकिंग 21 अगस्त से शुरू हो जाएगी.
ये फिल्म पूरी दुनिया में लगभग 12,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होने की उम्मीद है, जिससे इसका स्केल काफी बड़ा नजर आ रहा है. हालांकि, फाइनल स्क्रीन काउंट रिलीज के करीब आने पर तय होगा. फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC से ‘ए’ सर्टिफिकेट मिला है, जिससे साफ है कि इसमें जोरदार एक्शन और डार्क थीम्स देखने को मिलेंगी. इस फिल्म का प्रोडक्शन वेंकट के नारायण की केवीएन प्रोडक्शन्स और यश की अपनी कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस ने मिलकर किया है. बड़े बजट की इस फिल्म को लेकर ट्रेड एनालिस्ट्स भी काफी ज्यादा उम्मीदें जता रहे हैं.
8 days to step into the world of #ToxicTheMovie
Nationwide Bookings open from 21st August! TOXIC: A Fairy Tale for Grown-Ups In Cinemas Worldwide from 26.08.2026.#ToxicOn26thAug@TheNameIsYash #Nayanthara @advani_kiara #TaraSutaria @rukminitweets @humasqureshi… pic.twitter.com/J3Y2ddxZDm
— TOXIC (@Toxic_themovie) August 18, 2026
फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर मेकर्स ने हर राज्य और मार्केट के लिए मजबूत प्लानिंग बनाई है. कर्नाटक में इसे केवीएन प्रोडक्शन्स खुद रिलीज करेगी. केरल में पैनोरमा फिल्म्स और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दिल राजू की श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस इसके राइट्स संभाल रही है. उत्तर भारत और नेपाल में एए फिल्म्स इसे रिलीज करेगी. तमिलनाडु में थिंक स्टूडियोज, एस पिक्चर, व्हाइट नाइट्स, ट्राइडेंट आर्ट्स और फाइव स्टार सेंथिल मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे. विदेशों में भारतीय भाषाओं के लिए फार्स फिल्म और अंग्रेजी वर्जन के लिए लायंसगेट ने अलग से इंटरनेशनल डील की है.
फिल्म की कहानी आजादी के बाद के गोवा के बैकग्राउंड पर सेट की गई है, जहां क्राइम और गैंगस्टर्स का राज देखने को मिलता है. इसमें एक ऐसे गैंगस्टर का सफर दिखाया जाएगा जो वायलेंस, लॉयल्टी, आपसी जलन और बदलते रिश्तों के बीच अपना रास्ता बनाता है. कहानी में एथिक्स और खुद को सुधारने जैसे कई डीप मुद्दे भी उठाए गए हैं. यश इस फिल्म में डबल रोल प्ले कर रहे हैं. ये 2022 में रिलीज हुई ‘केजीएफ: चैप्टर 2’ के बाद उनकी पहली थिएट्रिकल रिलीज है. फिल्म की डार्क थीम और विजुअल स्टाइल लोगों को एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस देने का पूरा वादा करती है.
फिल्म में केवल यश ही नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आने वाले हैं. इस मल्टीस्टारर फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत अहम किरदारों में दिखाई देंगी. इसके अलावा सुदेव नायर, बालाजी मनोहर और अक्षय ओबेरॉय के साथ-साथ कई जाने-माने इंटरनेशनल एक्टर्स भी फिल्म का हिस्सा बने हैं. ट्रेलर लॉन्च के मौके पर डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने यश के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को मैजिकल बताया और कहा कि यश के इफेक्ट और उनकी मेहनत को शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है.
सेंसर बोर्ड की ओर से फिल्म को कुछ जरूरी बदलावों के सुझाव के साथ ‘ए’ सर्टिफिकेट दिया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ का टोटल रनटाइम लगभग 3 घंटे और 14 मिनट का है, जो इसे हाल के समय की सबसे लंबी फिल्मों में शामिल करता है. फिल्म की टेक्निकल टीम भी बेहद मजबूत है. इसकी सिनेमैटोग्राफी का जिम्मा राजीव रवि ने संभाला है. वहीं, फिल्म का म्यूजिक विशाल मिश्रा ने तैयार किया है और इसका दमदार बैकग्राउंड स्कोर रवि बसरूर ने दिया है. इतने बड़े नामों के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना सकती है.