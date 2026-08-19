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इतिहास रचने जा रही ‘रॉकिंग स्टार’ यश की ‘टॉक्सिक’! 12,000 स्क्रीन्स पर होगी रिलीज; 21 अगस्त से शुरू होगा असली खेल

Yash Biggest Movie Toxic Release Update: ‘केजीएफ 2’ की रिकॉर्डतोड़ कामयाबी के बाद रॉकिंग स्टार यश अपनी नई गैंगस्टर ड्रामा फिल्म ‘टॉक्सिक’ के साथ बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं. शानदार स्टारकास्ट, भारी-भरकम स्क्रीन काउंट और सस्पेंस से भरी कहानी वाली इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है. चलिए बताते हैं रिलीज और एडवांस बुकिंग से जुड़ी कुछ खास बातें.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 19, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:33 AM IST
इतिहास रचने जा रही ‘रॉकिंग स्टार’ यश की ‘टॉक्सिक’! 12,000 स्क्रीन्स पर होगी रिलीज; 21 अगस्त से शुरू होगा असली खेल
Image Credit: 12000 स्क्रीन्स पर होगी रिलीज यश की ‘टॉक्सिक’ (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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