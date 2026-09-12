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रोहित रॉय ने टीवी इंडस्ट्री को बताया डस्टबिन मीडियम, बोलें TV स्टार्स में नहीं दिखता क्लास और ग्रेस

टीवी इंटस्ट्री में लंबे समय तक काम करने और घर-घर में पहचान बनाने वाले रोहित रॉय ने टेलीविजन को डस्टबिन मीडियम बताया है. उन्होंने बताया है कि टीवी स्टार्स में क्लास और ग्रेस नहीं दिखता

Written ByShilpa
Published: Sep 12, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:13 PM IST
रोहित रॉय ने टीवी इंडस्ट्री को बताया डस्टबिन मीडियम, बोलें TV स्टार्स में नहीं दिखता क्लास और ग्रेस

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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