रोहित रॉय ने टीवी इंडस्ट्री को बताया डस्टबिन मीडियम, बोलें TV स्टार्स में नहीं दिखता क्लास और ग्रेस

रोहित रॉय ने टीवी इंडस्ट्री से घर-घर में पहचान बनाई है. स्वाभिमान सीरियल से उन्हें फेम मिला था. वहीं एक्टर ने अब टीवी इंडस्ट्री को डस्टबिन मीडियम बताया है. उनका ये बयान सुर्खियों में है. दरअसल जिस छोटे पर्दे ने उन्हें स्टार बनाया है, उसी इंडस्ट्री को लेकर रोहित ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे कुछ स्टार्स को उनकी बात चुभ सकती है.
किंडल कास्ट यूट्यूब चैनल से बातचीत में रोहित रॉय बलीवुड और टीवी स्टार्स के बीच मौजूद हैरारकी पर सवाल किया गया. इस सवाल के जवाब में एक्टर ने बोला कि टीवी स्टार्स में वो ग्रेस और क्लास नहीं होता है, जो कि एक फिल्म स्टार में दिखता है. एक्टर ने बोला कि आप जब किसी फिल्म स्टार को पब्लिक अपीयरेंस में देखते हैं, तो उनमें शालीनता, ग्रेस और स्टाइल दिखता है. फिल्म स्टार अपना एक अलग इंप्रेशन बनाते हैं, उनका तरीका बहुत ही कूल होता है. वहीं टीवी स्टार्स किसी पब्लिक इंवेट में नजर आते हैं, तो उनके व्यवहार को देखकर आप खुद ही अंतर समझ जाएंगे.
रोहित ने टीवी इंडस्ट्री के कई स्टार्स के पहनावे और पैपराजी के सामने उनका बर्ताव को लेकर बोला कि कैमरों के सामने अजीबोगरीब हरकतें करने से स्टारडम नहीं मिलता है. मुझे उस लेडी का नाम नहीं पता जो सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. वह ना के बराबर कपड़े पहनती हैं. आप खुद को इस तरह से क्यों दिखा रहे हैं? ऐसे बर्ताव से लोग आपको कभी भी इज्जत नहीं देंगे. ऐसे पोस्ट को लेकर देखते तो हैं लेकिन वह अपका सम्मान नहीं करते हैं.
टीवी और सिनेमा में भेदभाव सवाल पर रोहित ने बोला कि सिनेमा टेलीविज से बहुत ऊपर है. एक्टर ने बोला सिनेमा तो सिनेमा होता है. सिनेमा को हमेशा याद रखा जाता है. टेलीविजन एक डस्टबिन मीडियम है. आज भी लोगों को शोले, दीवार जैसी फिल्में याद है. टीवी पर बने शो को लोग भूल चुके हैं. मैं खुशकिस्मत हूं कि स्वाभिमान के कुछ क्लिप आज भी सोशल मीडिया पर दिख जाते हैं.
रोहित ने बोला कि टीवी स्टार्स को हेशा सेकंड क्लास सिटिजन की तरह देखा था. यह सच है कि टीवी एक्टर्स के साथ सौतेला व्यवहार होता आया है. अच्छे कालाकार को सम्मान जरूर मिलता है.
1990 में रोहित रॉय दूरदर्शन के शो स्वाभिमान में नजर आए थे. इस सीरियल के बाद वह कुसुम, भाभी और देश में निकला होगा चांद समेत कई हिट सीरियल में नजर आए थे. रोहित फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. वह फैशन, कातिल, शूटआउट एट लोखंडवाला में नजर आ चुके हैं.