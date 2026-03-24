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Hindi Newsबॉलीवुडलापता लेडीज की एक्ट्रेस पर आया रोहित सराफ का दिल? दोनों के बीच बढ़ीं नजदीकियां! फैंस को पसंद आई नई जोड़ी

'लापता लेडीज' की एक्ट्रेस पर आया रोहित सराफ का दिल? दोनों के बीच बढ़ीं नजदीकियां! फैंस को पसंद आई नई जोड़ी

Is Rohit Saraf Dating Pratibha Ranta: बॉलीवुड इंडस्ट्री की गलियों से मजेदार जानकारी सामने आ रही है, जिसे जानने के बाद आपको मजा आ जाएगा. एक्टर रोहित सराफ इन दिनों 'लापता लेडीज' में नजर आईं एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा को डेट कर रहे हैं. दोनों एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 24, 2026, 06:44 PM IST
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क्या Rohit Saraf कर रहे हैं Pratibha Ranta को डेट?
क्या Rohit Saraf कर रहे हैं Pratibha Ranta को डेट?

Is Rohit Saraf Dating Pratibha Ranta: बॉलीवुड एक्टर रोहित सराफ इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. कई एंटरटेनमेंट पोर्टल्स के मुताबिक, रोहित सराफ इन दिनों आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'लापता लेडीज' में नजर आईं एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा को डेट कर रहे हैं.

डेटिंग की खबरों को सुन फैंस हैरान

रोहित सराफ और प्रतिभा रांटा की डेटिंग की खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है. बताया जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे की कंपनी को काफी एन्जॉय कर रहे हैं और वे जल्दबाजी में अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते. हालांकि, वायरल हो रही तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

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साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा कपल?

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित सराफ और प्रतिभा रांटा इस समय रिलेशनशिप में हैं और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. इतना ही नहीं, फैंस को भी इन दोनों की जोड़ी काफी पसंद आ रही है. हालांकि, अभी तक रोहित सराफ और प्रतिभा ने अपने रिलेशनशिप की अफवाहों पर पक्की मुहर नहीं लगाई है. दोनों की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बता दें कि प्रतिभा रांटा से पहले कई बार रोहित सराफ का नाम प्राजक्ता कोली के साथ भी जोड़ा गया था. चीजें तब साफ हुईं, जब प्राजक्ता कोली ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड वृषांक खनाल से शादी कर ली थी. हालांकि, रोहित प्राजक्ता की शादी में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन उन्होंने बाद में इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दी थीं.

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रोहित सराफ वर्कफ्रंट

वहीं, वर्कफ्रंट की बात करें तो रोहित सराफ को आखिरी बार फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में देखा गया था. इस फिल्म में रोहित के अलावा सान्या मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर और वरुण धवन समेत कई सितारे नजर आए थे.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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