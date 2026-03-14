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Hindi Newsबॉलीवुडबर्थडे पर रोहित शेट्टी का सबसे बड़ा धमाका, बिगेस्ट फ्रेंचाइजी गोलमाल 5 का ऐलान, इस बार अजय संग कॉमेडी तड़का लगाएंगे अक्षय

बर्थडे पर रोहित शेट्टी का सबसे बड़ा धमाका, बिगेस्ट फ्रेंचाइजी 'गोलमाल 5' का ऐलान, इस बार अजय संग कॉमेडी तड़का लगाएंगे अक्षय

रोहित शेट्टी ने अपने बर्थडे पर 'गोलमाल 5' का ऐलान कर दिया है. इस मूवी के ऐलान के साथ ही फिल्म मेकर ने मूवी का बीटीएस शूट वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो पूरी टीम के साथ मस्ती करते दिखे.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 14, 2026, 07:26 PM IST
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गोलमाल 5
गोलमाल 5

Rohit Shetty Announce Golmaal 5: बॉलीवुड की बिगेस्ट कॉमेडी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गोलमाल' सीरीज बीते 20 साल से लोगों का मनोरंजन कर रही है. इस फिल्म के अभी तक 4 पार्ट आ चुके हैं और चारों ने लोगों को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया. ऐसे में अपने बर्थडे के खास दिन पर रोहित शेट्टी ने 'गोलमाल' के 5वें पार्ट का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही एक बीटीएस वीडियो शेयर किया जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के एक और दिग्गज सितारे की एंट्री हुई है.

शेयर किया बीटीएस वीडियो

'गोलमाल 5' की शूटिंग शुरू होते ही रोहित शेट्टी ने अपने बर्थडे पर फैंस को खास तोहफा दिया है. फिल्म मेकर ने अपनी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर सीरीज 'गोलमाल 5' का ऐलान किया. इसके साथ ही शूटिंग का बीटीएस वीडियो भी शेयर किया. जिसमें रोहित शेट्टी कैमरे के पीछे लोगों को गाइड करते नजर आ रहे हैं.

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अक्षय कुमार की 'गोलमाल 5' में एंट्री

वीडियो में दिखाया गया है कि अजय देवगन, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, कुणाम खेमू और तुषार कपूर बैठे हुए हैं. तभी अरशद अजय से कहते हैं कि ये करते हुए 20 साल हो गए हैं. तभी श्रेयस कहते हैं कि एक बार और करें क्या? यही सवाल अजय रोहित से पूछते हैं और वो जवाब हां में देते हैं. तभी शर्मन जोशी की एंट्री होती है. इसके बाद अजय देवगन कहते हैं कि लेकिन सरप्राइज तो अभी बाकी है.

अजय के इतना कहते ही ब्लैक कुर्ता और लुंगी पहने अक्षय कुमार की एंट्री होती है वो अजय के साथ खूब मस्ती करते हैं. इसके बाद अजय कहते हैं कि ये कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं छोड़ता है. इस वीडियो में सभी सितारों की सेट के पीछे की मस्ती भी दिखाई गई है.

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रोहित शेट्टी ने लिखा पोस्ट
'गोलमाल 5' के ऐलान के साथ ही रोहित शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया. इस पोस्ट में रोहित ने लिखा- '20 साल पहले गोलमाल पहली बार आई थी. इस फिल्म ने मेरी लाइफ बदल दी. ये क्रिडिट आप सभी दर्शकों को जाता है. बीते 20 साल से मैं आप सभी का एंटरटेनमेंट कर रहा हूं.हां, कई बार आपको निराश भी किया है. लेकिन, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग अपने काम में ईमानदार रहे है. तो एक बार फिर से हमारी फेबुलेस टीम आपको एंटरटेन करने आ रही है. आपने हमेशा मुझे प्यार और सपोर्ट किया है. हमें आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए.' 

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About the Author
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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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