Advertisement
trendingNow13103655
Hindi Newsबॉलीवुडअमिताभ बच्चन की ‘दो और दो पांच’ से इंस्पायर गोलमाल 5? रोहित शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पहले वेरीफाई करें वरना...

अमिताभ बच्चन की ‘दो और दो पांच’ से इंस्पायर 'गोलमाल 5'? रोहित शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'पहले वेरीफाई करें वरना...'

Rohit Shetty on Golmaal 5: फेमस फिल्ममेकर रोहित शेट्टी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'गोलमाल 5' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म को लेकर बताया जा रहा है कि फिल्म 'दो और दो पांच' से इंस्पायर है. बढ़ती अफवाहों को देखते हुए अब रोहित शेट्टी ने इस पर चुप्पी तोड़ी है.        

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 09, 2026, 05:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘दो और दो पांच’ से इंस्पायर 'गोलमाल 5'?
‘दो और दो पांच’ से इंस्पायर 'गोलमाल 5'?

Rohit Shetty on Golmaal 5: बॉलीवुड फेमस फिल्ममेकर रोहित शेट्टी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'गोलमाल 5' को लेकर काफी चर्चा में बने हुए है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी बज बना हुआ है. हाल ही में 1 रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गोलमाल 5 में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की कल्ट फिल्म दो और दो पांच का रीमेक होगी. हालांकि शेट्टी ने अब इन अफवाहों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है.

जारी किया ऑफिशियल बयान
सोमवार को रोहित शेट्टी पिक्चर्स ने एक ऑफिशियल बयान जारी कर उन दावों पर सफाई दी, जिसमें कहा जा रहा था कि गोलमाल 5 फिल्म दो और दो पांच से इंस्पायर है. बयान में कहा गया कि 'हम ऑनलाइन और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही कुछ खबरों के बारे में एक सख्त सफाई देना चाहते हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि गोलमाल 5 फिल्म दो और दो पांच से प्रेरित है या उस पर आधारित है. हम साफ तौर पर कहते हैं कि ये खबर गलत, गुमराह करने वाली और पूरी तरह से झूठी हैं. हम सभी मीडिया हाउस, पब्लिकेशन, पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म से अनुरोध करते हैं कि वे बिना वेरीफाई की हुई जानकारी पब्लिश या सर्कुलर न करें.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी'
बयान में गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. इसमें लिखा था कि 'रोहित शेट्टी या गोलमाल 5 से जुड़ी कोई भी खबर, अपडेट या स्पष्टीकरण पब्लिश करने से पहले हमसे या हमारे ऑफिशियल PR प्रतिनिधियों – यूनिवर्सल कम्युनिकेशन – से वेरीफाई किया जाना चाहिए. ऐसा न करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हम पत्रकारिता की सटीकता और जिम्मेदारी बनाए रखने में आपके सहयोग की उम्मीद करते हैं. हम यह भी अनुरोध करते हैं कि अभी सर्कुलेशन में चल रही गलत रिपोर्ट को जल्द से जल्द ठीक किया जाए या हटा दिया जाए.'

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं पहले  बॉलीवुड हंगामा को एक सोर्स ने बताया था कि 'रोहित पुरानी कॉमेडी फिल्मों के बहुत बड़े फैन हैं. गोलमाल रिटर्न्स आज की ताजा खबर से इंस्पायर्ड थी, बोल बच्चन गोलमाल (1979) से ली गई थी, और गोलमाल 3 खट्टा मीठा (1978) पर आधारित थी. फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते हुए, रोहित अमिताभ बच्चन और शशि कपूर स्टारर दो और दो पांच को गोलमाल 5 के रूप में फिर से बनाने वाले थे.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Rohit shettyGolmaal 5

Trending news

SIR में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे, बंगाल के डीजी को नोटिस; SC की तल्ख टिप्पणी
West Bengal SIR
SIR में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे, बंगाल के डीजी को नोटिस; SC की तल्ख टिप्पणी
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
cyber fraud
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
क्या है संविधान का आर्टिकल 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है
Lok Sabha Speaker Removal Process
क्या है संविधान का आर्टिकल 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है
मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM Mamta
मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार
Assam CM Himanta Biswa Sarma
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'
umarkhed maharashtra school
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'
तरनतारन में इश्क का खूनी अंजाम; कॉलेज में लड़के ने लड़की को मारी गोली, फिर कर लिया..
Tarn Taran
तरनतारन में इश्क का खूनी अंजाम; कॉलेज में लड़के ने लड़की को मारी गोली, फिर कर लिया..
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
mohan bhagwat news
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
Pariksha Pe Charcha 2026
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
om birla
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी