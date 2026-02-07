Advertisement
trendingNow13100941
Hindi NewsबॉलीवुडCBI का रोहित शेट्टी फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सिग्नल का हुआ इस्तेमाल, इंटरनेशनल कनेक्शन का बढ़ा शक!

CBI का रोहित शेट्टी फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सिग्नल का हुआ इस्तेमाल, इंटरनेशनल कनेक्शन का बढ़ा शक!

Rohit Shetty Fire Case Update: मुंबई में रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की घटना ने शहर में हड़कंप मचा दिया था और अब मामले की गुत्थी धीरे-धीरे खुलती नजर आ रही है. मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में घटना की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Feb 07, 2026, 10:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBI का रोहित शेट्टी फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सिग्नल का हुआ इस्तेमाल, इंटरनेशनल कनेक्शन का बढ़ा शक!

पुलिस रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसमें अवैध हथियारों की सप्लाई, बड़े पैमाने पर फंडिंग और इंटरनेशनल कनेक्शन की संभावना है. पुलिस के अनुसार, 20 जनवरी को आरोपी सिद्धार्थ और समर्थ दोपहिया वाहन लेकर पुणे से मुंबई पहुंचे थे. उनका उद्देश्य उस शूटर तक स्कूटर पहुंचाना था, जिसे विले पार्ले रेलवे स्टेशन के पास खड़ा किया गया था. शूटर, जो बिहार का रहने वाला बताया गया है, अपने चार-पांच साथियों के साथ मुंबई में रुका था और कथित तौर पर फायरिंग से पहले रोहित शेट्टी के घर की तीन-चार बार रेकी कर चुका था.

पुलिस की जांच में हुए खुलासे 
पुलिस की जांच में और भी कई खुलासे हुए हैं. आरोपी स्वप्निल सकट के घर से पुलिस ने एक पिस्तौल, तीन मैगजीन और एक एयर गन बरामद की. जांच में पता चला कि ये हथियार मुख्य साजिशकर्ता शुभम रामेश्वर लोनकर के कहने पर गिरफ्तार आरोपी आसाराम फसाले ने स्वप्निल को सौंपे थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इन हथियारों का इस्तेमाल पहले किसी और अपराध में हुआ था या नहीं.

फंडिंग का इंतजाम कहां से हुआ
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस साजिश के लिए फंडिंग का इंतजाम किया गया था. कथित तौर पर, इन पैसों का इस्तेमाल स्कूटर खरीदने और अन्य जरूरी सामान जुटाने में किया गया. अब पुलिस बैंक खातों और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि फंडिंग कहां से आई.

Add Zee News as a Preferred Source

एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सिग्नल का यूज
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे थे. पकड़े जाने से बचने के लिए कुछ संदिग्धों ने ऐप डिलीट कर दिया, लेकिन पुलिस ने पांचवें आरोपी का मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, ताकि डिलीट किए गए संदेश और चैट को रिकवर किया जा सके।.इसके जरिए अधिकारियों को नेटवर्क के अन्य हिस्सों तक पहुंचने में मदद मिलेगी. इस पूरी जांच का सबसे अहम हिस्सा अज्ञात शूटर और फरार मास्टरमाइंड शुभम लोनकर को पकड़ना है. अतिरिक्त हथियार और वाहन बरामद करने, आरोपी से आमने-सामने पूछताछ करने और साजिश में शामिल अन्य संदिग्धों की पहचान करने के प्रयास लगातार जारी हैं.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Rohit Shetty Fire Case New update

Trending news

मुंबई मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू, आज भाजपा करेगी उम्मीदवार के नाम का ऐलान
Mumbai Mayoral Election
मुंबई मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू, आज भाजपा करेगी उम्मीदवार के नाम का ऐलान
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा
PM Modi
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
New Delhi
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
India-US trade deal
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
General Narvane Book
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
Aimim Asaduddin
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
Ghooskhor
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
DNA
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
NIA
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
pocso act
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय