रोहित शेट्टी के फायरिंग केस में क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी, शूट करने वाला हथियार किया बरामद, अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार

Rohit Shetty: बीती 1 फरवरी की सुबह बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के जुहू वाले घर के बाहर चार राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद मुंबई में बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया. जांच शुरू की गई और मुंबई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) लगाया. उन्होंने फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर गोलियां चलाने वाले संदिग्ध शूटर और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के छह अन्य लोगों को भी कई राज्यों में चलाए गए ऑपरेशन में गिरफ्तार किया.

पुलिस ने किया हथियार बरामद

हाल ही में आए लेटेस्ट अपडेट में मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कंफर्म किया है कि क्राइम ब्रांच ने फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग में इस्तेमाल किया गया हथियार शूटर से बरामद कर लिया है. एक अधिकारी ने बताया कि 'गोली चलाने में इस्तेमाल किया गया हथियार शूटर से बरामद कर लिया गया है और क्राइम में इसके इस्तेमाल की पुष्टि के लिए बैलिस्टिक टेस्ट के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है.' क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल (AEC) ने अब तक इस घटना के सिलसिले में शूटर दीपक शर्मा समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

जांच करने वालों के मुताबिक, यह क्राइम फिल्ममेकर को नुकसान पहुंचाने और डर और दबदबा बनाने के इरादे से किया गया था. इससे पहले क्राइम ब्रांच ने आदित्य गायकी (19), सिद्धार्थ येनपुरे (20), समर्थ पोमाजी (18), स्वप्निल सकट (23) और आसाराम फासले को गिरफ्तार किया था, जिन पर शूटर को स्कूटर और दूसरी लॉजिस्टिक मदद और हथियार देने का आरोप था. रोहित के घर के बाहर फायरिंग मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों को पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद मंगलवार को मकोका कोर्ट में पेश किया गया कोर्ट में पेश किए गए पांचों को पुणे से गिरफ्तार किया गया था. स्वप्निल ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने उनसे बयान पर जबरदस्ती साइन करवाए.