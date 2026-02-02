गोलीबारी के समय घर पर मौजूद थे रोहित शेट्टी, CCTV कैमरे से सामने आई अहम जानकारी, खुफिया एजेंसी से ली जा रही मदद

फिल्म निर्देशक और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना में वह घर पर मौजूद थे, लेकिन संयोग से सुरक्षित रहे. घटना के समय रोहित अपनी बिल्डिंग की सातवीं मंजिल पर आराम कर रहे थे. जब बाहर से गोलियां चलीं, तब वह घर के अंदर ही थे. इस दौरान उन्हें कोई चोट नहीं आई और वह सुरक्षित हैं.

CCTV से पता लगा फायरिंग का सच

खबरों के अनुसार, शुरुआत में सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि बाहर तेज पटाखे फूट रहे हैं. लेकिन सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद साफ हो गया कि अज्ञात हमलावरों ने रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास के बाहर फायरिंग की थी. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई. मुंबई पुलिस ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया.

12 टीमें कर रहीं जांच

क्राइम ब्रांच ने तुरंत जांच शुरू की और 12 से ज्यादा स्पेशल टीमों का गठन किया गया. फॉरेंसिक टीम ने मौके से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए. मामले को लेकर रोहित शेट्टी का बयान शनिवार को दर्ज कर लिया गया. उन्होंने पुलिस को बताया कि वह पूरी तरह सुरक्षित हैं और जांच पर पूरा भरोसा है.

खुफिया एजेंसी से पुलिस ले रही मदद

जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी खुफिया जानकारी और स्थानीय सूत्रों की मदद से पुलिस पुणे तक पहुंची. पुणे से पांच संदिग्धों को डिटेन किया गया, जिनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार चार आरोपियों के नाम आदित्य ज्ञानेश्वर गायकी (19 वर्ष), सिद्धार्थ दीपक (20 वर्ष), समर्थ शिवशरण पोमाजी (18 वर्ष), स्वप्नील बंडू (23 वर्ष) है. घटना के बाद रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस जांच के कई एंगल से काम कर रही है.