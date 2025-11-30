Advertisement
इस बार बिना कारों के होगा 'बिगेस्ट क्रैश', रोहित शेट्टी का नया टीजर हुआ रिलीज

बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने एक टीजर रिलीज किया है. इस टीजर में रोहित शेट्टी ने मजाकिया अंदाज में उसी चीज का मजाक उड़ाया है, जिसके लिए वह सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनकी 'क्रैश-पैक्ड एक्शन फिल्मों' का स्टाइल.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 30, 2025, 05:58 PM IST
बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने एक टीजर रिलीज किया है. इस टीजर में रोहित शेट्टी ने मजाकिया अंदाज में उसी चीज का मजाक उड़ाया है, जिसके लिए वह सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनकी 'क्रैश-पैक्ड एक्शन फिल्मों' का स्टाइल. टीजर की शुरुआत रोहित शेट्टी के ऑफिस से होती है, जहां वह गुस्से में हैं और टहलते हुए दिखाई देते हैं. शेट्टी बोलते हैं, ''गाड़ी, ट्रेन… सब क्रैश कर लिया मैंने… कुछ नया है क्या?''

नया टीजर हुआ रिलीज

इसके बाद टीजर में उनके असिस्टेंट की एंट्री होती है, जो काफी नर्वस नजर आता है. असिस्टेंट एक ही समय में आईपैड, दो फोन और लैपटॉप संभाल रहा है. वह शेट्टी को कुछ समझाने की कोशिश करता है, और कहता है, "है सर... आपके करियर का सबसे बड़ा...." शेट्टी उसे बीच में ही रोक देते हैं और कहते हैं, "कार बोला तो तुझे क्रैश कर दूंगा." असिस्टेंट अब और भी प्रयास करता है कि वह बताए कि यह क्रैश कुछ अलग तरह का है. लेकिन तभी टीजर एक रहस्यमय वॉइस-ओवर के साथ खत्म हो जाता है, 'रोहित का सबसे बड़ा एक्शन-पैक्ड क्रैश. जल्द आ रहा है.'

बिना कारों के होगा 'बिगेस्ट क्रैश'

इस टीजर ने इंटरनेट पर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है. इंटरनेट पर इस नए टीजर के बाद फैंस के बीच कयास और चर्चाएं तेज हो गई हैं. लोग यह अनुमान लगाने लगे हैं कि शेट्टी इस बार क्या लेकर आ रहे हैं. क्या यह उनकी फिल्मों से जुड़ा होगा, या फिर किसी नई शैली का अनुभव होगा? वहीं, कुछ का मानना है कि यह उनके मशहूर स्टंट और क्रैश सीन का नया ट्विस्ट हो सकता है.

फैंस का मानना है कि यह प्रोजेक्ट शेट्टी का अब तक का सबसे बड़ा, मजेदार और अलग अंदाज वाला प्रोजेक्ट हो सकता है. टीजर के आधार पर कहा जा सकता है कि दर्शकों को इस बार एक ऐसा 'एक्शन-पैक्ड क्रैश' देखने को मिलेगा, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

