Advertisement
trendingNow13115366
Hindi Newsबॉलीवुड15 लाख का लालच, 50 हजार एडवांस... रोहित शेट्टी फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड ने ऐसे बुना था पूरा जाल

15 लाख का लालच, 50 हजार एडवांस... रोहित शेट्टी फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड ने ऐसे बुना था पूरा जाल

Rohit Shetty House Firing: फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. मुंबई पुलिस और एसटीएफ ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड अब भी फरार है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 19, 2026, 02:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Shetty House Firing
Rohit Shetty House Firing

Rohit Shetty House Firing: फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी दीपक शर्मा को इस वारदात के लिए 15 लाख रुपये का लालच दिया गया था. फरार आरोपी शुभम ने उसे सिर्फ घर के बाहर गोलियां चलाने के लिए कहा था. इसके बदले 50 हजार रुपये एडवांस में दिए गए थे. बाकी 14.50 लाख रुपये बाद में देने की बात तय हुई थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में दीपक शर्मा ने माना कि उसने पैसों की वजह से ये काम करने की हामी भरी थी. उसने बताया कि उस पर करीब 8 लाख रुपये का कर्ज था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी. इसी लालच में वे इस साजिश का हिस्सा बन गया. जानकारी के मुताबिक 31 जनवरी को रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर के बाहर पांच राउंड फायरिंग की गई थी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया था. मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि फायरिंग में इस्तेमाल की गई गाड़ी पुणे से लाई गई थी. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

पुणे से लाई गई थी फायरिंग में वाली गाड़ी 

ये गाड़ी पहले पुणे के एक इंसान की थी, जिसने कुछ दिन पहले इसे 30 हजार रुपये में आदित्य गायक नाम के शख्स को बेचा था. इसके बाद आदित्य और एक और आरोपी समर्थ पोमाजी गाड़ी को मुंबई लेकर आए और जुहू इलाके में तय जगह पर छोड़कर चले गए. क्राइम ब्रांच के मुताबिक गाड़ी खरीदने वाले और मुंबई तक पहुंचाने वाले लोगों को असली शूटर के बारे में जानकारी नहीं थी. बाद में शुभम लोंकर ने ही शूटर को फोन कर बताया कि गाड़ी कहां खड़ी है. 

बांध लीजिए कुर्सी की पेटी! इतनी लंबी होगी रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’, देख चकरा जाएगा सिर, क्या फिर टूट पाएगा रिकॉर्ड?

घर के बाहर फायरिंग करने का मिला था ऑर्डर 

उसे वहीं से गाड़ी उठाकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग करने के निर्देश दिए गए थे. इस तरह पूरी साजिश को अलग-अलग लोगों के जरिए अंजाम देने की कोशिश की गई. इस मामले में बहादुरगढ़ की एसटीएफ यूनिट ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें आगरा जिले के बहाबिजोली का रहने वाला रितिक यादव, नोएडा सेक्टर 45 सादरपुर का दीपक और आगरा के ही सनी और सोनू शामिल हैं. 

फरार आरोपी की जारी है तलाश 

पुलिस के मुताबिक, ये मामला मुंबई के डीसीबी सीआईडी में दर्ज एफआईआर नंबर 19/2026 से जुड़ा हुआ है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, एमपी एक्ट की धारा 37(1), 37(2) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और फरार आरोपी शुभम की तलाश जारी है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Rohit shetty

Trending news

SC की राज्य सरकारों को चुनावी लॉलीपॉप पर फटकार, फ्री योजनाओं पर लग सकती रोक?
SC
SC की राज्य सरकारों को चुनावी लॉलीपॉप पर फटकार, फ्री योजनाओं पर लग सकती रोक?
फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम...फिल्ममेकर के आश्वासन के बाद SC का बड़ा आदेश
Ghooskhor Pandat
फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम...फिल्ममेकर के आश्वासन के बाद SC का बड़ा आदेश
पब्लिक नहीं, मशीन पूछे सवाल और नेता नहीं... क्या AI लोकतंत्र के लिए अच्छा है?
ai artificial intelligence
पब्लिक नहीं, मशीन पूछे सवाल और नेता नहीं... क्या AI लोकतंत्र के लिए अच्छा है?
घाटी में कश्मीरी पंडितों में दहशत, फाल्कन स्क्वॉड के वायरल पोस्टर में मिली धमकी
jammu kashmir news
घाटी में कश्मीरी पंडितों में दहशत, फाल्कन स्क्वॉड के वायरल पोस्टर में मिली धमकी
CRPF का 'जहन्नुम प्लान', 6 हजार फीट ऊंचे जंगलों में आतंकियों को जिंदा दफना देगा!
43 Temporary Operating Bases (TOBs) in hilly terrains located at altitudes of nearly 6
CRPF का 'जहन्नुम प्लान', 6 हजार फीट ऊंचे जंगलों में आतंकियों को जिंदा दफना देगा!
कैप्‍टन की पार्टी ने क्‍यों छोड़ा बीजेपी के सहयोगी का साथ? स्‍टालिन को होगा फायदा!
DMDK
कैप्‍टन की पार्टी ने क्‍यों छोड़ा बीजेपी के सहयोगी का साथ? स्‍टालिन को होगा फायदा!
AI में भय नहीं, भाग्‍य दिखता है... AI इंपैक्ट समिट में क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
AI Impact Summit 2026
AI में भय नहीं, भाग्‍य दिखता है... AI इंपैक्ट समिट में क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
Odisha news
जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
assam assembly elections
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
India AI Summit
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी