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रोहित शेट्टी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, 20 करोड़ की डिमांड! वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप, मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच

Rohit Shetty Threat Call: बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर कुछ महीने पहले फायरिंग हुई थी. अब खबर सामने आ रही है कि रोहित को धमकी भरा फोन कॉल आया है. उनसे 20 करोड़ रुपये की रंगदारी भी मांगी गई है. इस मामले में पुलिस जांच में जुट चुकी है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 28, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:15 AM IST
रोहित शेट्टी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, 20 करोड़ की डिमांड! वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप, मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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