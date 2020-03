Katrina Kaif पर लेकर कमेंट को लेकर ट्रोल हो गए रोहित शेट्टी, कह दी ऐसी बात

नई दिल्ली: 'सूर्यवंशी' के डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) को कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) पर किए उनके कमेंट के लिए ट्रोल किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर हैशटैग 'शेम ऑन यू रोहित' भी ट्रेंड करता रहा. दरअसल, रोहित शेट्टी ने 'सूर्यवंशी' के प्रमोशन के दौरान कह दिया था कि जब अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह जैसे कलाकार एक साथ स्क्रीन पर हों, तो कोई एक्ट्रेस को नहीं देखता.

What we katholics actually saw when this scene came SHAME ON YOU ROHIT SHETTY pic.twitter.com/MdnlUTP0YA — Puja (@PujaPatra16) March 8, 2020

Katrina kaif has started working from the age of 14 & She's the biggest female superstar just because of her sheer hardwork & honesty towards her work!

No one have Right to say that tujhe kon dekhega, hum to sooryavanshi Katrina ke liye hi dkenge

SHAME ON YOU ROHIT SHETTY pic.twitter.com/tx0IKdfqcE — Kay Katrina (@Nitish_B2) March 8, 2020

No. 1 Most Popular Female Star of the Decade - Katrina Kaif..

& that shitty thinks Katrina kon dekhga.. This man seriously need to start respect woman & credit them for what they're doing..

SHAME ON YOU ROHIT SHETTY pic.twitter.com/4tIXsm7WOD — Kay Katrina (@Nitish_B2) March 8, 2020

रोहित शेट्टी ने फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई बात का जिक्र करते हुए कहा कि जब आप 'सूर्यवंशी' का क्लाइमेक्स देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि कैटरीना उस सीन में ब्लिंक कर रही हैं. चौथा टेक लेने के बाद कैटरीना ने जब मुझसे इसका एक और शॉट लेने के लिए कहा, तो मैंने उससे साफ कहा कि ईमानदारी से कहूं, तो इतने सारे एक्टर्स के बीच तुम्हें कोई नहीं देखेगा. इस बात से कैटरीना नाराज भी हो गई थीं.

कैटरीना पर किए इस कमेंट को लेकर फैंस रोहित शेट्टी को ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि आप औरतों का सम्मान नहीं कर सकते क्या, सोच-समझ कर बोला करें. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि कैटरीना कैफ 14-15 साल की उम्र से काम कर रही हैं. वो अभी सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार हैं.

