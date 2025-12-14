24 साल पहले आई वो रोमांटिक फैमिली मूवी..जिसमें भजन जैसा था टाइटल सॉन्ग, 6 बड़े स्टार की मूवी ने जीते 28 अवॉर्ड; मेकर्स ने अंधाधुंध छापे पैसे

90 के दशक में कई पारिवारिक और मल्टीस्टारर फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी रहीं, जो लोगों के जेहन में एक बार बसीं तो फिर निकली ही नहीं. ऐसी ही एक फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' रही, जिसमें परिवार की गरिमा, अमीर-गरीब की सीमा पार करता प्यार और तीन पीढ़ियों का संगम दिखाया गया था. आज फिल्म ने अपने 24 साल पूरे कर लिए हैं एक्ट्रेस काजोल और फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर खुशी जताई है.

काजोल ने शेयर किया पोस्ट

काजोल ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, "सभी अंजली को मेरा संदेश, खुलकर और गर्व से अपनी बात कहती रहो! राहुल कहीं न कहीं तो है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से शायद उसे देर हो गई है." वहीं करण जौहर ने फिल्म के कुछ सीन शेयर कर लिखा, "इतने सालों बाद भी यह सबको परिवार, प्यार, ढेर सारी खुशी और थोड़ा गम की ताकत का एहसास कराती रहती है."

इस फिल्म ने शाहरुख खान और काजोल को आइकॉनिक जोड़ी के रूप में पेश किया, जिसमें काजोल के चुलबुले अंदाज ने फैंस का सबसे ज्यादा दिल जीता था. इसके अलावा, करण जौहर के लिए भी ये फिल्म दिल के बहुत करीब है. उन्होंने निर्देशक और निर्माता सूरज बडजात्या को टक्कर देते हुए हिंदी सिनेमा को बड़ी और हिट पारिवारिक फिल्म दी थी. इससे पहले पारिवारिक और रोमांस से भरी फिल्मों के लिए सूरज बडजात्या को ही जाना जाता था.

'कभी खुशी कभी गम' के 24 साल पूरे

करण जौहर ने फिल्म की स्टारकास्ट को भी एक ही दिन में साइन किया था. निर्माता ने एक दिन में फिल्म के 6 बड़े स्टार्स को साइन किया. करण जौहर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वे फिल्म में सभी बड़े स्टार्स को शामिल करना चाहते थे. उन्होंने कहा कि एक दिन वे स्क्रिप्ट लेकर पहले शाहरुख खान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही फिल्म के लिए 'हां' कर दी थी. जिसके बाद काजोल ने 'हां' किया, फिर वे अमिताभ बच्चन और जया के घर पहुंचे और कहानी सुनाई और फिर दोनों ने फिल्म के लिए 'हां' कहा. आखिर में मैं ऋतिक रोशन और करीना कपूर के घर पहुंचा था.

फिल्म का टाइटल ट्रैक भी बहुत मुश्किलों से शूट हुआ था क्योंकि उस वक्त सिंगर लता मंगेशकर ने गाना बंद कर रखा था, लेकिन संगीतकार ललित पंडित के कहने पर उन्होंने फिल्म का पहला टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड किया था.