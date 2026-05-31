रिटायरमेंट के बाद अरिजीत सिंह का बड़ा कमबैक! क्या तेलुगु फिल्म के लिए गाएंगे रोमांटिक गानों के किंग? फैंस एक्साइटेड

Arijit Singh: जब भी रोमांटिक गानों की बात होती है तो सबसे पहले हर किसी के जहन में जिस आवाज का नाम आता है, वह अरिजीत सिंह हैं. अरिजीत सिंह का हर एक गाना लोगों के दिलों में बसा हुआ है. उन्होंने अपनी आवाज में हिंदी, बंगाली और कई अन्य भाषाओं में अनगिनत सुपरहिट गाने गाए हैं. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने तेलुगु सिनेमा के लिए भी कई खूबसूरत गाने गाए हैं. अब एक बार फिर अरिजीत सिंह की आवाज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सुनाई देने वाली है, जिसे लेकर उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

अरिजीत सिंह की वापसी की चर्चा

अरिजीत सिंह ने इस साल की शुरुआत में ही रिटायरमेंट का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद भी सिंगर के कई गाने रिलीज हुए हैं. अब इसी बीच खबर आ रही है कि जल्द ही अरिजीत एक नई तेलुगु फिल्म के लिए गाना गाने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह गाना किसी बड़े एक्टर की फिल्म का हिस्सा होने वाला है. फिल्म के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है और न ही यह पता चला है कि इसमें कौन-सा स्टार नजर आएगा.

तेलुगु फिल्म के लिए गाएंगे नया गाना?

तेलुगु दर्शकों के लिए अरिजीत सिंह की आवाज कोई नई बात नहीं है. उन्होंने पहले भी कई तेलुगु फिल्मों में अपनी आवाज दी है और उनके गाए कई गाने आज भी लोगों के बीच पसंद किए जाते हैं. इस खबर के बाद से अरिजीत सिंह की वापसी की भी चर्चा हो रही है. इससे पहले सिंगर की आवाज का जादू आमिर खान के बेटे जुनैद की फिल्म 'एक दिन' में सुनने को मिला था. इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के लिए खुद आमिर खान अरिजीत सिंह के घर गए थे.

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रिटायरमेंट के बाद किए कई शोज

हालांकि, अरिजीत सिंह के तेलुगु फिल्म के इस गाने को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है. लेकिन इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस की खुशी देखने लायक है. रिटायरमेंट के बाद तेलुगु इंडस्ट्री में वापसी करना अरिजीत के फैंस के लिए काफी खास रहने वाला है. बता दें कि रिटायरमेंट के बाद अरिजीत सिंह ने इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाने का फैसला लिया था और उन्होंने कई जगह शोज भी किए हैं, जिनकी झलक सिंगर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं.