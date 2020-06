Sushant Singh के इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर Roopa Ganguly का ट्वीट हुआ वायरल

नई दिल्ली: दिग्गज अभिनेत्री और भाजपा सांसद रूपा गांगुली (Roopa Ganguly) ने एक चौंकाने वाला आरोप लगाया है. उनके अनुसार, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के इंस्टाग्राम अकाउंट को कोई संचालित कर रहा है. रूपा ने आगे आरोप लगाया है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश में दिवंगत अभिनेता के अकाउंट से पोस्ट हटाए जा रहे हैं.

रूपा ने ट्विटर पर साझा एक वीडियो में यह आरोप लगाए हैं. वह कह रही हैं, 'क्या डिलिट हो रहा है, क्या एड हो रहा है, किसी को नहीं पता, ये कैसे हो सकता है? कोई उसका अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, पुलिस या कोई और? उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ऑपरेट हो रहा है कैसे, मुझे पहले सुनने को मिला था, यकीन नहीं हुआ था, मैंने स्क्रीनशॉट्स जुगाड़ किए, और मैंने खुद भी लिया, ये कैसे हो सकता है? सीबीआई जांच कब होगी? जितने सबूत हैं सब खत्म हो जाएंगे उसके बाद?'

If this is true then I must admit that it is quite unsettling as this implies evidence tampering. How long do we wait for transparency in this case? when will CBI intervene?#cbiforsushant #roopaganguly @AmitShah @narendramodi pic.twitter.com/7afp5dhS3I

— Roopa Ganguly (@RoopaSpeaks) June 25, 2020