'रूट' का फर्स्ट लुक आउट, सीरियस अवतार में नजर आए अपारशक्ति खुराना; साउथ सिनेमा में करेंगे डेब्यू

Root First Look: साइंस-फिक्शन क्राइम थ्रिलर पर आधारित फिल्म 'रूट- रनिंग आउट ऑफ टाइम' को वेरस प्रोडक्शंस के बैनर तले शेख मुजीब, राजराजन ज्ञानसंबंदम, संजय शंकर और धनिष्टन फर्नांडो ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म की शूटिंग चेन्नई और कई दूसरी जगहों पर बड़े पैमाने पर की गई है.
Trending Photos
हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके अभिनेता अपारशक्ति खुराना अब साउथ सिनेमा की तरफ रुख कर रहे हैं. वे जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'रूट-रनिंग आउट ऑफ टाइम' में नजर आएंगे. सूर्यप्रताप एस द्वारा निर्देशित यह फिल्म अपारशक्ति की डेब्यू फिल्म है. इसमें उनके वे तमिल एक्टर गौतम कार्तिक के साथ नजर आएंगे. सोमवार को अपारशक्ति ने अपना लुक इंस्टाग्राम पर शेयर किया. इस लुक में वे काफी शांत और गंभीर स्वभाव वाले नजर आ रहे हैं. पोस्ट के साथ अभिनेता ने लिखा, "रूट की दुनिया से दूसरी झलक – यहीं से सब शुरू होता है."
'रूट' का फर्स्ट लुक आउट
साइंस-फिक्शन क्राइम थ्रिलर पर आधारित फिल्म 'रूट- रनिंग आउट ऑफ टाइम' को वेरस प्रोडक्शंस के बैनर तले शेख मुजीब, राजराजन ज्ञानसंबंदम, संजय शंकर और धनिष्टन फर्नांडो ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म की शूटिंग चेन्नई और कई दूसरी जगहों पर बड़े पैमाने पर की गई है. इसमें गौतम राम कार्तिक और अपारशक्ति खुराना के अलावा नारायण, भव्या त्रिखा, वाई.जी. महेंद्र, पावनी रेड्डी, लिंगा और आरजे आनंदी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.
सीरियस लुक में आए नजर
अपारशक्ति ने करियर में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन दर्शकों के बीच उन्हें पहचान आमिर खान की फिल्म दंगल से मिली थी. इस फिल्म में उन्होंने बबीता और गीता के भाई का किरदार निभाया था. इसके बाद उन्होंने 'स्त्री', 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया', 'लुकाछिपी' और 'हेलो' जैसी फिल्मों में दर्शकों का दिल जीता है. अब वे साउथ सिनेमा में कदम रखकर अपनी एक्टिंग को उभार रहे हैं.
अब हिंदी सिनेमा के बाद अब फिल्म 'रूट-रनिंग आउट ऑफ टाइम' अपारशक्ति के करियर में एक नया अध्याय साबित हो सकती है, जहां वे हिंदी के अलावा, तमिल दर्शकों को भी खुश करने की तैयारी में हैं. अभिनेता जल्द ही इम्तियाज अली की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'साइड हीरोज' में नजर आएंगे. इस फिल्म में वे अभिषेक बनर्जी और वरुण शर्मा के साथ नजर आएंगे. इस बात की घोषणा खुद इम्तियाज अली ने की थी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.